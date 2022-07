Grundschule in Rottach-Egern: Schmuckstück mit zwei Jahren Verzögerung eingeweiht

Bei der offiziellen Einweihung des neues Schulhaus Rottach-Egern rührten die Kinder mit bestens einstudierten Liedern. Das Haus ist seit zwei Jahren in Betrieb, ein Fest war erst jetzt möglich. © Thomas Plettenberg

Mit etwas Verspätung ist der nicht mehr ganz so neue Neubau der Grundschule in Rottach-Egern eingeweiht worden. Seit 2020 ist er bereits in Betrieb, die offizielle Einweihung erfolgte aber erst jetzt – coronabedingt.

Rottach-Egern - Das tat der Freude über das neue Schulhaus aber keinen Abbruch. Die Schulfamilie freute sich dennoch über das neue Schmuckstück, das nicht nur Platz bietet für die Zimmer von der 1. bis zur 4. Klasse sowie Fachräume, sondern auch die offene Ganztagsschule und eine Lernlandschaft beherbergt.

Und die spielt eine zentrale Rolle im modernen Lernen, erklärt Schulleiter Ulrich Throner: Der gemeinsame Lernraum in der Mitte der Klassenzimmer soll den Schülern „kommunikatives Lernen im Kontakt“ ermöglichen. Auf diese Weise könne mit anderen Schülern selbstständig zusammengearbeitet werden. Und auch differenzierte Maßnahmen seien möglich.

Neubau für zehn Millionen Euro

Zehn Millionen Euro hat der Neubau gekostet, dessen Realisierung vier Jahre gedauert hat. Ein zukunftsweisendes Projekt, das aber letztlich einen Kompromiss darstellt, wie Throner in seiner Rede feststellte: „Es ist ein Kompromiss zwischen Pädagogik und Wirtschaftlichkeit.“ Und es sei ein guter Kompromiss.

Insgesamt habe es relativ lange gebraucht, um das neue Schulhaus zu realisieren, und der Bau sei keine leichte Zeit gewesen. Explodierende Kosten und jede Menge Arbeit für Verwaltung und Schulverband – eine wahre Herausforderung und ein „Stresstest für die Schulfamilie“.

Schwierige Bauphase

Dazu Unterricht in mobilen Klassenzimmern, Lärm und Staub von den Arbeiten, die Umwandlung der Fachräume in Klassenzimmer und zu guter Letzt die vielen Diskussionen, mit denen die Maßnahmen begleitet wurden. Aber diese schwierige Phase wurde überstanden, und heute freue man sich über das neue Schulhaus.

Das Wichtigste dabei für Throner: „Alles hat zusammengehalten.“ Das Ziel sei stets die bestmögliche Lösung gewesen. Der Rektor dankte bei dieser Gelegenheit allen für ihre Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen, sowie auch seiner Vorgängerin Katrin Brück, die während der zweijährigen Planungsphase noch im Amt war.

Einweihungsfeier mit allen am Bau Beteiligten

Bei der Einweihungsfeier trafen sich alle, die am Bau beteiligt waren: Der Schulverband Tegernseer Tal, Architekten und Bauleiter, das Lehrerkollegium, der Elternbeirat, und auch die Geistlichkeit durften bei diesem Anlass nicht fehlen. Pfarrer Monsignore Walter Waldschütz segnete das Schulhaus und wünschte der Schulfamilie alles Gute. Ein Ritual, das auch mit zweijähriger Verzögerung nicht zu spät kam.

