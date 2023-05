Haftbefehl wegen nicht bezahlter Geldstrafe: 23-Jähriger geht Polizei bei Kontrolle ins Netz

Von: Christina Jachert-Maier

Bei einer Kontrolle stoppte die Polizei Bad Wiessee den Gesuchten (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Weil sein Kleintransporter keinen TÜV hatte, stoppte die Polizei Bad Wiessee am Freitag einen 23-Jährigen. Dabei zeigte sich: Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.

Rottach-Egern - Eine Zivilstreife der PI Bad Wiessee kontrollierte am Freitag gegen 12 Uhr mittags einen Kleintransporter in Rottach-Egern, Südliche Hauptstraße. Laut Polizeibericht wurde das Fahrzeug auffällig, weil der TÜV bereits seit letztem Jahr abgelaufen war. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer, ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, per Haftbefehl gesucht wurde.

Geldstrafe an Ort und Stelle bezahlt

Der Mann hatte im vergangenen Jahr einen Verkehrsunfall verursacht und wurde in diesem Zusammenhang zu einer Geldstrafe verurteilt. Bislang hatte er diese jedoch nicht vollständig bezahlt. Der 23-Jährige beglich die Summe - ein hoher dreistelliger Betrag - an Ort und Stelle. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.