Hilfe bündeln für warmes Willkommen: Thomas Tomaschek richtet Appell an Gemeinde Rottach-Egern

Von: Christina Jachert-Maier

Thomas Tomaschek (Grüne) will gemeindliche Hilfsangebote. © mm

Ein Willkommensgeld, Raum fürs Miteinander und Unterstützung für Unterstützer: So könnte Rottach-Egern Geflüchteten und Helfern unter die Arme greifen, findet Thomas Tomaschek (Grüne.) Er nutzte die Gemeinderatssitzung zu einem Appell.

Rottach-Egern – Die Hilfsbereitschaft in Rottach-Egern ist groß, weiß Thomas Tomaschek. Seine Familie hat eine Mutter mit Kind aus der Ukraine aufgenommen, auch einige seiner Bekannten beherbergen Menschen aus dem Kriegsgebiet. Er hat miterlebt, wie blank die Geflüchteten dastehen. Selbst die, die mit US-Dollar in der Tasche über die Grenze gekommen sind. „Das Wechseln dauert neun Tage, kein Witz“, berichtete Tomaschek im Gemeinderat. Meist leisteten die Gastfamilien aus eigener Tasche Unterstützung. Aber er halte es für geboten, als Gemeinde auf breiterer Basis Hilfsangebote zu machen. „Wir sind eine reiche Gemeinde. Wenn wir es nicht können, wer dann?“

Früheren Helferkreis wieder aktiviert

Aus eigener Initiative hat Tomaschek bereits den früheren Helferkreis aktiviert, der 2016 rund 120 Flüchtlinge in einer Traglufthalle am Birkenmoos betreut hatte. Viele seien bereit, sich wieder mit Fahrdiensten und anderen Hilfeleistungen zu engagieren, berichtete er. Für wichtig halte er aber auch ein Willkommensgeld zur Überbrückung. Es biete sich an, den Dr.Scheid-Fonds der Gemeinde zu nutzen, um Geflüchteten in Rottach-Egern schnell zu helfen, meinte Tomaschek, der einen entsprechenden Spendenaufruf empfahl.

Unterstützung für Gastfamilien

Und noch mehr: Die Gemeinde möge ermitteln, wie viele Geflüchtete wo untergebracht sind. Nur ein Teil der Zuweisungen erfolge über das Landratsamt, machte Tomaschek deutlich: „Manche fahren auch privat zum Münchner Hauptbahnhof oder sogar an die polnische Grenze und nehmen Leute mit.“ Per medialem Aufruf könne man die Gastfamilien in Rottach-Egern ermitteln und ihnen Unterstützung anbieten. Wichtig sei der Aufbau eines Netzwerks für die Gastgeber, aber auch für die Ukrainer. „Dazu brauchen wir einen Raum“, meinte Tomaschek, der bereits an der Organisation eines ersten Vernetzungstreffens arbeitet.

Aktuell sei die Lage noch sehr unübersichtlich, meinte Bürgermeister Christian Köck (CSU): „Aber wir wollen unseren Beitrag leisten.“ Die Vernetzung, so Geschäftsleiter Gerhard Hofmann, habe man im Auge. Die Frage der finanziellen Unterstützung durch den gemeindlichen Hilfsfonds blieb am Ratstisch offen.

Unterricht in Rottacher Schule

Im Fokus hat Bürgermeister Köck die geflüchteten Kinder. Er berichtete von einem Telefonat mit dem Leiter der örtlichen Grund- und Mittelschule, Ulrich Throner. Hier ist die Einrichtung einer sogenannten Willkommensklasse für den südlichen Landkreis angedacht. Allerdings suche Throner dafür Lehrkräfte. Sollte der Helferkreis also pädagogische Fachkräfte anbieten können, wäre dies sicher willkommen.

„Unglaublich motivierte Kinder“

Ob und wie eine Willkommensklasse organisiert wird, sei noch nicht entschieden und hänge von der Zahl der zu betreuenden Kinder ab, erklärt Throner auf Nachfrage. Aber es besuchen bereits jetzt sechs Kinder die Rottacher Schule, nächste Woche werden es elf sein. Sie einzeln in verschiedene Klassen zu integrieren, ist für Throner auch der Königsweg. Zumal es sich um „unglaublich motivierte Kinder aus bildungsaffinen Familien“ handle, die schnell lernten und viel Unterstützung von ihren Müttern bekämen, berichtet Throner.

Die meisten seien in Wildbad Kreuth untergebracht. Dort gebe eine ehemalige Lehrerin aus Waakirchen nachmittags zusätzlichen Unterricht. „Die Kinder wollen in die Schule gehen“, weiß Throner. „Und sie saugen das Deutsch auf wie ein Schwamm.“

