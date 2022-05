Hinein ins Planschvergnügen! Freibad-Saison am Tegernsee hat begonnen

Von: Gabi Werner

Teilen

Erste Besucher tummelten sich bereits am Samstag in den Becken des Rottacher See- und Warmbads. © Christian Scholle

Der Sommer naht mit großen Schritten. Das lassen nicht nur die steigenden Temperaturen erkennen. Am Tegernsee hat auch die Freibad-Saison begonnen.

Rottach-Egern - Lust auf Sommer? Die Temperaturen in der zurückliegenden Woche haben schon einmal einen Vorgeschmack auf die warme Jahreszeit geboten. Passend dazu hat am Wochenende auch die Freibad-Saison am Tegernsee begonnen: Das See- und Warmbad in Rottach-Egern öffnete am Samstag (14. Mai) erstmals seine Pforten. Obwohl sich immer wieder Wolken vor die Sonne schoben und der Samstag wettertechnisch gesehen der schlechtere der beiden Wochenend-Tage war, ließen sich etliche Besucher die Gelegenheit nicht entgehen und wagten ein erstes Bad unter freiem Himmel. Nachdem das Wasser der Becken beheizt ist, erforderte dies allerdings bei Weitem weniger Wagemut als ein Sprung in den See.

Eintrittspreise im See- und Warmbad sind stabil geblieben

Die Eintrittspreise im See- und Warmbad bleiben heuer übrigens unverändert, die Gemeinde verzichtete trotz steigender Energiepreise auf eine Erhöhung. Geöffnet hat das Bad nun täglich von 9 bis 20 Uhr, mittwochs haben Frühschwimmer schon ab 7 Uhr die Möglichkeit, hier ihre Bahnen zu ziehen. Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, die Badezeit und damit die Saison heuer um 14 Tage zu verlängern: Somit empfängt das Rottacher Warmbad in diesem Jahr erstmals bis 25. September Badegäste. Zunächst aber hoffen die, dass der Sommer jetzt so richtig in Schwung kommt.

gab