Hohe Auszeichnungen und Vorfreude auf 150-Jahr-Feier

Von: Gerti Reichl

Hohe Auszeichnung: Georg Strohschneider sen. (3.v.l.) und Josef Stadler (4.v.l.) wurden von (v.l.) Tobias Maurer, Lenz Steigenberger, Christian Köck und Thomas Wolf mit Ehrennadel und Urkunde geehrt. Nicht im Bild ist der ebenfalls ausgezeichnete Lenz Strohschneider jun.. © Feuerwehr

Die Mitglieder der Feuerwehr Rottach-Egern blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück – auch wenn wegen der Corona-Pandemie nur sehr wenige Vereinsaktivitäten stattfanden.

Rottach-Egern - Wie Kommandant Tobias Maurer und seine Führungsmannschaft jetzt bei der 149. Jahreshauptversammlung vor 62 Anwesenden berichteten, wurden die knapp 100 Aktiven 2021 zu insgesamt 95 Einsätzen gerufen, das entspreche in etwa der Bilanz vom Vorjahr, so Maurer.

Den größten Anteil, so zeigt die auf der Homepage der Feuerwehr veröffentlichte Statistik, machen Technische Hilfeleistungen (27) aus. 20 Mal war das Ausrücken wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen nötig. Zu echten Löscheinsätzen rückte die Feuerwehr 14 Mal aus. „Allesamt waren durchaus anspruchsvoll“, berichtet der Kommandant. Den Brand im alten Gemeindehaus Weißach hebt Maurer dabei besonders hervor. Zwölf Mal war der Einsatz mit der Drehleiter nötig. Das Ausrücken zu zehn Verkehrsunfällen, neun Not-Türöffnungen und drei Absicherungen steht ebenso in der Statistik. Maurer war es ein besonders Anliegen, seiner Mannschaft dafür zu danken, dass sie auch in der Zeit der Pandemie für die Hilfe am Nächsten zur Verfügung gestanden hätten. Auch Bürgermeister Christian Köck fand nur lobende Worte für die Feuerwehrler des Ortes, denen sich auch Kreisbrandmeister Thomas Wolf als Vertreter der Landkreisführung anschloss. Dieser lobte besonders die gute Kameradschaft mit seiner Kreuther Heimatwehr, mit der man auch bei traumatischen Ereignissen bestens zusammenarbeite.

Eine besondere Ehre wurde dann drei langjährigen und verdienten Mitgliedern zuteil: Georg Strohschneider sen., Lenz Strohschneider jun. sowie der langjährige Kommandant Josef Stadler sen. wurden mit einer Ehrenurkunde der Regierung von Oberbayern sowie dem Golden Ehrenzeichen der Feuerwehren in Bayern für 40-jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet. Als zusätzliche Anerkennung bekam jeder noch einen Gutschein für einen Aufenthalt mit Partnerin im Feuerwehrerholungsheim St. Florian.

Feuerwehr Rottach-Egern: Vorbereitungen für 150-Jahr-Feier am Laufen

Bereits am Laufen sind Vorbereitungen für ein Jubiläum im nächsten Jahr. Da feiert die Feuerwehr Rottach-Egern ihr 150-jähriges Bestehen. Wie Zweiter Kommandant Lenz Steigenberger ankündigte, soll von 18. bis 21. Mai am Sportgelände an der Birkenmoostraße im Festzelt gefeiert werden, mit namhaften Künstlern, Feuerwehrwettkämpfen und viel Geselligkeit. Steigenberger lud schon bei der Versammlung alle Mitglieder und Bürger ganz herzlich dazu ein.

