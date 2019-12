Paukenschlag am Tegernsee: Traditionsfirma aus München übernimmt dieses berühmte Luxus-Hotel

Gerüchte gibt es schon lange, nun ist es so weit. Das Hotel Bachmair am See wechselt den Besitzer. Zugeschlagen hat eine Traditionsfirma aus München.

Schon lange wurde über die Verkaufsabsichten des Hotel Bachmair am See spekuliert.

Nun wechselt das traditionsreiche Hotel in Rottach-Egern tatsächlich den Besitzer.

Übernehmen wird das Bachmair am See ein Unternehmen aus München.

Rottach-Egern - In einer ausführlichen Pressemitteilung informieren die Hirmer Gruppe und die bisherige Eigentümerfamilie über die Hintergründe der Übernahme sowie die weiteren Pläne für das traditionsreiche Hotel. Hier das Statement im Wortlaut:

„Das familiengeführte Hotel Bachmair am See gehört zukünftig zur Hirmer Gruppe. Die Familie Hirmer schloss einen langjährigen Erbpachtvertrag mit der Eigentümerfamilie Bachmair. Das seit dem Jahr 1826 erfolgreich im Familienbesitz geführte Haus am Tegernsee wechselt damit erstmals den Betreiber.

Mit seiner fast 200-jährigen Geschichte ist das Bachmair am See eine Institution in der bayerischen Voralpenregion. Direkt am Tegernsee gelegen verfügt es heute über 100 Zimmer, Suiten und Apartments, die schon viele prominente Gäste beherbergt haben. Mit der Übernahme des Hauses durch die Hirmer Gruppe wird die jahrhundertealte Familientradition der Bachmairs fortgeführt.

„In dem Haus steckt das Herzblut mehrerer Generationen, es ist für uns alle der Lebensmittelpunkt gewesen. Mit der Familie Hirmer haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden, der die Geschichte weiterschreiben wird. Wir sind überzeugt vom Konzept der Gruppe für unser Haus und freuen uns darauf, es bald in neuem Glanz erstrahlen zu sehen“, sagt Karin Rauh-Bachmair. Gemeinsam mit ihrem 2015 verstorbenen Mann, Karl Rauh, hatte die Hotelière das Haus seit den 1970er Jahren zur ersten Adresse im Tegernseer Tal entwickelt.

„Als Familienunternehmen stehen wir seit über 70 Jahren für ein festes Wertesystem. Integrität und nachhaltiges Handeln leiten uns sowohl im Einzelhandel als auch in der Hotellerie und es liegt uns am Herzen, diese Werte weiterzugeben. Ich bedanke mich bei der Familie Bachmair für ihr Vertrauen ‒ wir sind uns der Verantwortung für dieses traditionsreiche Haus bewusst und werden es im besten Sinne fortführen“, erklärt Dr. Christian Hirmer, Sprecher der Hirmer Gruppe.

Zum 1. Februar 2020 übernimmt die Familie Hirmer das Bachmair am See, betrieben wird es zukünftig durch Travel Charme Hotels & Resorts. Das auf die Ferienhotellerie spezialisierte Unternehmen gehört seit 2018 zur Hirmer Gruppe. Geschäftsführer der Travel Charme Hotels & Resorts, Matthias Brockmann, zur Übernahme: „Wir werden das Hotel im laufenden Betrieb übernehmen und auch den traditionsreichen Namen des Hauses behalten wir bei. Das Bachmair am See ist eine Legende und wir freuen uns sehr darauf, das Haus in die Zukunft zu begleiten.“

„Das Bachmair am See passt perfekt zu unserem Portfolio. Wir sind uns sicher, dass wir den Gästen hier zukünftig ein einmaliges Urlaubserlebnis in einer herausragenden Lage Bayerns bieten können“, ergänzt Daniel Eickworth, Geschäftsführer der Hirmer Immobilien.

Die jetzigen Mitarbeiter des Bachmair am See werden von Travel Charme Hotels & Resorts übernommen. Ab Sommer 2020 beginnen die Renovierungsarbeiten der vier zum Hotel gehörenden Gebäude. Diese erfolgen während des laufenden Betriebs über einen Zeitraum von drei Jahren. Dabei wird auch die Anzahl der Zimmer auf 150 erhöht.“

Im Jahr 2018 meldete sich das Ex-Luxus-Hotel am Tegernsee zurück: Nach sechs Monaten öffnete das Bachmair am See wieder seine Pforten. Zuvor gab es umfangreiche Renovierungen im Hotel Bachmair am See - damit setzten die Eigentümer ein klares Zeichen.

