Zu viele Fragen offen: Bauausschuss vertagt Entscheidung zu Kohler-Antrag

Hotelier Korbinian Kohler möchte das Gästehaus Mahler in Rottach-Egern sanieren und umbauen. In den Augen des Bauausschusses waren aber noch zu viele Fragen offen: Die Entscheidung wurde vertagt.

Rottach-Egern –Im Sommer 2017 hat Korbinian Kohler, dem unter anderem das Hotel Bachmair Weissach und das Bussi Baby gehören, das Gästehaus Mahler an der Seestraße der Gemeinde abgekauft. Dies mit der Absicht, es umzubauen und Ferien-Apartments zu schaffen. Jetzt legte Kohler zusammen mit seinem Architekten Andreas Erlacher Pläne vor – und wurde vertröstet. Für Bürgermeister Christian Köck (CSU) und Bauamtsleiterin Christine Obermüller waren noch Fragen offen. Beispielsweise zu den Stellplätzen, die durch Parkmöglichkeiten an der Bachmair Weissach Arena inklusive Shuttleservice ersetzt werden sollen. Köck forderte, dass der Stellplatzschlüssel eingehalten wird, eine ‚Lex Kohler‘ lehnte er ab. Und moniert im gleichen Atemzug: „Man kann auch nicht aufs Geratewohl bauen.“

Damit bezog er sich auf einen Aufzug, der in dem Gästehaus just an der Stelle errichtet werden soll, unter der der Kanal verläuft, über den das Oberflächenwasser abgeleitet wird. Der Bürgermeister wollte geklärt wissen, ob durch die Technik eventuell eine Gefahr für den Kanal und die Abwassersituation bestehe. Schließlich sei hier beim Hochwasser 2013 alles überschwemmt gewesen. Er forderte beschlussfähige Pläne vom Bauwerber.

Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) glaubte unterdessen an eine technische Lösbarkeit. So erteilte man dem Architekten – und Gemeinderatskollegen – Erlacher das Wort. Der erklärte, dass man im ersten Schritt genau schauen müsse, wo genau der verrohrte Kanal verlaufe, da es davon keine exakten Pläne gebe. „Der Lift wird dann so gebaut, dass der Bachlauf nicht berührt wird, sondern diesen vielmehr überbaut“, erklärte Erlacher, der auch anfügte, dass die Stellplatzsituation bereits mit dem Landratsamt geklärt sei.

Bauamtsleiterin Obermüller monierte daraufhin: „Es geht auch ums Innere. Die Anzahl der Zimmer ist nicht geklärt, und auch die Nutzung als Ferienwohnung ist nirgends in den Plänen festgeschrieben. Man kann auf nichts zurückgreifen, und ich habe es nicht prüfen können.“

Lang hakte nach: „Warum nicht? Um die Entwässerung geht es nicht. Die bleibt, wie sie ist.“ Auch Gabriele Schultes-Jaskolla konnte eindeutig aus den Plänen herauslesen, dass in jedem Stockwerk drei Ferienwohnungen entstehen sollen. Obermüller vermisste auch die Einwohnergleichwerte: „Ich mach das nicht zum Spaß. Aber es muss passen. Und ich will auch kein Streitgespräch“, sagte sie. Köck lenkte ein: „Wir müssen das grundsätzlich prüfen, damit wir zu einer vernünftigen Entscheidung kommen.“ Mit Blick auf den Wintereinbruch meinte er: „Pressieren tut es ja nicht.“

Während dieser Antrag bei drei Gegenstimmen auf die März-Sitzung vertagt wurde, winkten die Gemeinderäte den zweiten Kohler-Antrag einstimmig und ohne viel Diskussion durch. Demnach wird das schupfenähnliche Nebengebäude des Gästehauses Mahler abgerissen und durch einen zweigeschossigen Anbau ersetzt. In diesem sollen vier Einzimmerwohnungen entstehen, die ohne Fremdenverkehrsbindung vermietet werden können. Hier hat die Stellplatz-Planung, die zuvor bemängelt wurde, gepasst. Nach der Sitzung erklärte Korbinian Kohler auf Anfrage: „Wir waren verwundert über die Vertagung, weil alle Details im Plan vorhanden und auch mit Bauamtsleiterin und Bürgermeister geklärt und überdies mit dem Landratsamt abgesprochen waren.“ Selbstverständlich würden im Gästehaus Mahler Ferienwohnungen entstehen. So stünde es auch im Plan.

