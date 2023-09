Schlange stehen an der Zugspitze: Bergführer Markus Höß (37) aus Rottach-Egern im Interview

Von: Gabi Werner

Auch die Vorzüge der heimischen Bergwelt weiß Markus Höß, hier am Roßkopf, noch zu schätzen. Seit 2015 ist er staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. © Privat

Hunderte Bergsteiger, die Schlange stehen, um auf die Zugspitze zu gelangen. Im Interview erklärt Bergführer Markus Höß (37) aus Rottach-Egern, warum der Bergsport derart im Trend liegt.

Rottach-Egern – Ein bizarres Bild von der Zugspitze hat kürzlich für Aufsehen gesorgt: Dort standen rund hundert Bergsteiger Schlange, um am Höllentalferner die Randkluft in den Klettersteig zu überwinden. Der Rottacher Markus Höß kennt die Stelle gut. Als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer hat auch er sie schon gemeinsam mit Gästen passiert. Im Interview mit der Tegernseer Zeitung sprach der 37-Jährige über seine Erfahrungen mit solchen Massenphänomenen, über den immer beliebter werdenden Bergsport-Trend an sich und über die Gefahren, die mancher Leichtsinn mit sich bringt.

Bergführer über Zugspitztrend: „Viele sind bereits an ihrer Leistungsgrenze“

Herr Höß, auf dem Weg zur Zugspitze standen kürzlich rund hundert Bergsteiger im Stau, um die Randkluft zu überqueren. Was denken Sie als Bergführer, wenn Sie solche Bilder sehen?

Markus Höß: Zugegeben: Diese Schlange war schon besonders lang. Aber das Phänomen gibt es jedes Jahr wieder. Der Übergang ist für viele Bergsteiger, die auf die Zugspitze wollen, eine schwierige Schlüsselstelle. Die Leute sind dann schon zwischen vier und sechs Stunden unterwegs, viele Zugspitz-Aspiranten sind daher bereits an ihrer Leistungsgrenze oder drüber. Hinzu kommt: Je später es im Jahr ist, desto breiter wird der Übergang.

Stundenlang in einer Schlange warten, um auf einen Gipfel zu gelangen. Das ist doch kein Spaß mehr, oder?

Markus Höß: Jein. Spaß macht das an dieser Stelle sicher nicht. Aber die Tour über das Höllental auf die Zugspitze reduziert sich ja nicht auf diese eine Stelle. Das ist nur eine Momentaufnahme. Danach geht es in der Regel flüssig weiter. Und auch bis zu dem Übergang ist es ein total schöner und landschaftlich beeindruckender Weg.

Sie sind selbst vermutlich auch schon an dieser Stelle gestanden.

Markus Höß: Ja, ich habe dort auch schon mit Gästen warten müssen. Wenn’s blöd läuft, habe ich aber vielleicht ein bis 20 Bergsteiger vor mir. Als Bergführer versuche ich natürlich, so früh wie möglich dran zu sein, um den großen Ansturm der Bergsteiger zu vermeiden.

Ansturm ist ein gutes Stichwort. Bergsport liegt ja allgemein stark im Trend. Das merken Sie als Bergführer sicher auch.

Markus Höß: Freilich merke ich das. Der Trend hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das liegt auch daran, dass sich immer mehr Leute in der medialen Welt bewegen und jeder Bilder seines Bergerlebnisses auf Instagram oder anderen Kanälen postet. Das hat eine riesige Reichweite, und ganz viele Empfänger denken sich: Da könnte ich doch auch einmal hingehen. Das Erlebte wird einfach deutlich mehr gestreut als früher.

Das bringt sicher auch Gefahren mit sich.

Markus Höß: Ja. Viele Leute bewegen sich dann in einem Gelände, das sie sich noch nicht verdient haben. Heißt: Es fehlen die nötige Erfahrung und Routine für diese Schwierigkeit. Deshalb nehmen auch die Bergunfälle zu. Das Problem ist: Je mehr tolle Bilder ich medial konsumiere, desto mehr bin ich überzeugt davon, dass auch ich selbst imstande bin, das zu schaffen und zu erleben. Die Schwelle, eine bestimmte Tour auszuprobieren, wird niedriger. Leider geraten dann manche in eine Situation, die sie so nicht erwartet haben, und sind schnell überfordert.

Zum Beispiel?

Markus Höß: Es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle: Wie geht’s mir? Wie erholt bin ich? Wie sind die Bedingungen? Raubt mir vielleicht der kalte Wind am Berg meine Energie? Bin ich mit dem Kopf auch da oder vielleicht noch in der Arbeit? Viele Menschen schätzen sich falsch ein und geraten in Schwierigkeiten, sobald sich die Bedingungen am Berg verändern. Ein klassisches Beispiel ist der Alpspitz-Klettersteig. Bis zum Gipfel ist es ein steiler, aber nicht besonders schwerer Klettersteig mit durchgehender Seilversicherung. Der Weg hinunter führt aber über ungutes, gerölliges Gelände – und das Stahlseil ist dann weg. Das sieht man auf den tollen Bildern natürlich nicht. Da kann man unerwartet Probleme bekommen. Der Trendsport Klettersteiggehen birgt ebenso Gefahren wie zum Beispiel das Schneeschuhwandern.

Inwiefern?

Markus Höß: Fürs Schneeschuhwandern benötige ich lediglich Schneeschuhe und Stöcke – dann kann es losgehen. Für den Klettersteig braucht man Gurt, Klettersteigset und im besten Fall noch einen Helm – dann ist alles beieinander. Neueinsteiger lesen dann vielleicht Berichte auf einem Internet-Forum durch und meinen, sie sind richtig ausgebildet. Rein technisch ist das Ausüben der Sportarten tatsächlich nicht sonderlich kompliziert, aber es kommen eben die alpinen Gefahren und – im Falle des Schneeschuhgehens – die Lawinenlage hinzu.

Ab wann macht es denn Sinn, die Dienste eines Bergführers in Anspruch zu nehmen?

Markus Höß: Das kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Manche wollen unbedingt einen bestimmten Prestigegipfel wie den Großglockner, den Ortler oder eben die Zugspitze als höchsten Berg Deutschlands besteigen. Wenn ich dazu nicht viel Vorbereitungs- und Trainingszeit habe, macht es Sinn, sich einen Bergführer zu nehmen. So lässt sich das Erlebnis viel leichter konsumieren, weil ich mich bei der Organisation um nichts kümmern muss. Ein Bergführer macht auch dann Sinn, wenn ich eine Sportart, beispielsweise das Skitourengehen, neu erlernen und sanft damit beginnen möchte. Da kann ich mich der großen Erfahrung eines Berg- und Skiführers bedienen.

Sie selbst sind Extremsportler und unternehmen viele Hochtouren. Macht Ihnen die heimische Tegernseer Bergwelt trotzdem noch Freude?

Markus Höß: Definitiv ja. Ich bin nach wie vor viel im Tegernseer Tal unterwegs. Allerdings weniger als Bergführer, sondern mehr als Vater von drei kleinen Kindern. Das Bergerlebnis kann man Kindern in unserer Region gut nahebringen. Meine eigenen Ambitionen sind ja auch hier entstanden. Wenn man das erste Mal mit seinem Vater auf Skitour ist – und das mit den alten Skiern seiner Mama –, dann ist das schon ein prägendes Erlebnis. Ich verstehe wirklich jeden, der raus möchte in die Natur. Ganz ehrlich: Daheim bleiben, ist die viel schlechtere Alternative. (gab)

