Eintrittspreise fürs Rottacher Warmbad bleiben stabil - Parken wird teurer

Von: Gabi Werner

Auf Vordermann gebracht wird derzeit die Ausstattung des Rottacher See- und Warmbades. Auch Betriebsleiter Klaus Bickel legt Hand an. Die Saison soll bereits am 14. Mai beginnen. © Thomas Plettenberg

Die Saison im See- und Warmbad in Rottach-Egern beginnt schon in wenigen Wochen. Die Eintrittspreise bleiben heuer (noch) stabil, doch beim Parken werden die Badegäste tiefer in die Tasche greifen müssen.

Rottach-Egern – Dass die Eintrittspreise im Rottacher Warmbad, das am Samstag, 14. Mai, öffnet, in diesem Sommer unverändert bleiben, ist das Ergebnis intensiver Überlegungen. „Wir haben mit uns gerungen, ob wir preislich etwas verändern sollen“, räumt Rathaus-Geschäftsleiter Gerhard Hofmann ein. Weil die Gemeinde für ihr Bad heuer aber noch einen bestehenden Gasvertrag mit Preisgarantie habe, verzichte sie vorerst auf die Erhöhung der Eintrittsgelder. Eine andere Möglichkeit, Energie und somit bares Geld zu sparen, wäre eine Absenkung der Wassertemperatur, wie sie bereits manche Bäder angekündigt haben. Ob es auch in Rottach-Egern dazu kommt, ist nicht abschließend geklärt. „Darüber haben wir noch nicht explizit gesprochen“, sagt Hofmann.

Parken: Statt 50 Cent künftig drei Euro

Fest steht aber: Für all diejenigen, die mit dem Auto zum Warmbad kommen, wird der Besuch auf indirekte Weise teurer. Die rund 20 Jahre alte Regel, dass Badegäste auf den umliegenden Parkflächen für 50 Cent den ganzen Tag über ihr Auto abstellen können, hat die Gemeinde abgeschafft. „Das hat nicht mehr gepasst“, erklärt der Geschäftsleiter. Künftig kostet das Parken für Warmbad-Besucher drei Euro.

Noch keine Entscheidung zur Saisonkarte

Die vergangenen beiden Badesaisonen waren auch in Rottach-Egern von der Pandemie geprägt. Sowohl bei den Badezeiten als auch bei der Besucherzahl gab’s Obergrenzen. Die Wartezeit an der Kasse erforderte bisweilen viel Geduld (wir berichteten). In diesem Sommer nun kann das Warmbad – nach derzeitigem Stand – zu Vor-Corona-Zeiten zurückkehren. Die Einschränkungen seien allesamt hinfällig, bestätigt Hofmann. Auch gibt es wieder alle Arten von Eintrittskarten. Lediglich hinter der bei Einheimischen so beliebten Saisonkarte steht derzeit ein Fragezeichen. „Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir die beibehalten werden“, erklärt Hofmann. Schon während der Corona-Zeit war die Ganz-Jahres-Karte von manchen Badegästen schmerzlich vermisst worden. Laut Internet hat sie bisher für Erwachsene 178,50 Euro gekostet.

Betriebsleiter geht in den Ruhestand

Wenn im Mai das Rottacher Warmbad seine Pforten öffnet, beginnt auch für den langjährigen Betriebsleiter Klaus Bickel eine besondere Saison: Es wird seine letzte sein als Warmbad-Chef. Der Zeit danach sieht Hofmann mit einiger Sorge entgegen. Denn: Personal für Schwimmbäder ist nur schwer zu bekommen. Einen für Nachfolger Bickel zu finden, werde „nicht ganz einfach“ werden, fürchtet Hofmann. Aktuell allerdings sei das Warmbad mit seinem Personal noch gut aufgestellt, versichert er. Durch die Schließung des Wiesseer Badeparks habe man zwei zusätzliche Mitarbeiter gewinnen können. „Wir können unserer Öffnungszeiten heuer also ganz normal anbieten“, so die Botschaft Hofmanns.

Saison wird verlängert

Mehr noch. Der Gemeinderat hat sogar beschlossen, die Badezeit in diesem Sommer um 14 Tage zu verlängern. Das Rottacher Warmbad hat somit bis 25. September geöffnet. „Wir wollen einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert – es ist ein Test“, macht Hofmann deutlich. Der Wunsch, dass das Rottacher Warmbad seine Saison verlängert, war in der Vergangenheit immer mal wieder laut geworden.

Neben den Badegästen warten auch die Rettungskräfte der DLRG- und Wasserwacht-Ortsgruppen bereits auf die Eröffnung des Warmbads. Wie schon im vergangenen Jahr, so werden die Einsatzkräfte laut Hofmann auch heuer Trainingszeiten im Schwimmbecken zur Verfügung gestellt bekommen. Immer abends können die Mitglieder hier ihre Einheiten absolvieren. Es ist – nach der Schließung des Wiesseer Badesparks – mittlerweile die einzige Trainings-Möglichkeit für die Wasserretter.

