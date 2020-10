Erdinger auf Abwegen: In den Bergen dem Navi blind vertraut

Hoch überm Tegernsee fuhr sich der Erdinger mit seinem Auto fest - in unwegsamem Gelände.

Feuerwehr muss Autofahrer befreien

In unwegsames Gelände geriet am Mittwochmittag der Angestellte einer Tankwartungsfirma aus dem Kreis Erding mit seinem Hyundai am Tegernsee.