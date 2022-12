Verlängerung für Budenzauber: In Rottach-Egern gibt‘s nach Weihnachten ein Hüttendorf

Von: Gabi Werner

Der Rottacher Adventsmarkt ist ein Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische. Ein Teil der Buden bleibt über Weihnachten hinaus geöffnet. © Thomas Plettenberg

Der Adventszauber am Tegernsee geht am Wochenende in seine letzte Runde. Doch in Rottach-Egern lässt sich der Budenzauber noch länger genießen: Ein kleines Hüttendorf bleibt über Weihnachten hinaus stehen.

Rottach-Egern – Als „Ableger des Advents“ möchte Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) das Angebot nicht verstanden wissen. Vielmehr soll es in seiner Gemeinde auch in der Zeit „zwischen den Jahren“ für Gäste und Einheimische einen heimeligen Treffpunkt am Seeufer geben. Schon 2019 hatte daher ein kleiner Teil der gastronomischen Hütten über die Adventszeit hinaus stehen bleiben dürfen. Heuer nun beschränkt sich das „Nach-Weihnachts-Angebot“ nicht nur auf Essen und Trinken, sondern es werden auch ein paar Kunsthandwerker weiterhin vertreten sein. „Es handelt sich ausschließlich um Rottacher Betriebe“, teilt der Bürgermeister mit.

Auch Kunsthandwerker präsentieren weiterhin ihr Angebot

Insgesamt sechs Buden – dreimal Gastronomie, dreimal Kunsthandwerk – werden also in Rottach-Egern als „kloans Hüttndorf“ für die Zeit nach Weihnachten zusammenrücken. Alle anderen Stände werden abgebaut, sobald das letzte Adventswochenende gelaufen ist. „Es sieht ja nicht schön aus, wenn drei Viertel der Buden leer steht“, sagt Köck. Er freut sich, dass seine Gemeinde damit sowohl den Bürgern als auch jenen Gästen, die um die Weihnachtstage herum anreisen, ein stimmungsvolles Angebot machen kann.

Hüttendorf in Rottach-Egern hat von 26. Dezember bis 1. Januar geöffnet

Erstmals geöffnet haben wird das Hüttendorf am Dienstag, 27. Dezember. Die Gastronomie wird nach Auskunft von Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), sogar schon am 26. Dezember, also am Zweiten Weihnachtstag, Essen und Getränke offerieren. Täglich bis zum 1. Januar werden die Buden dann jeweils von 12 bis 17 Uhr ihre Hüttendorf-Atmosphäre verbreiten. Mit dem Neujahrstag, an dem auch das traditionelle Anblasen im Kurpark auf dem Programm steht, ist dann auch in Rottach-Egern endgültig Schluss mit dem Budenzauber. „Irgendwann muss ja mal Feierabend sein“, meint der Bürgermeister.

Tourismus GmbH mit Neuauflage des Adventszaubers sehr zufrieden

Aus Sicht der TTT sei es „sehr begrüßenswert“, dass Rottach-Egern mit einem Teil seiner Buden in die Verlängerung geht, sagt Rie. Ob möglicherweise auch die anderen Adventszauber-Orte Tegernsee und Bad Wiessee einmal auf diesen Zug aufspringen werden, könne er derzeit nicht sagen, so Rie. Für ihn sei es zunächst einmal wichtig, dass die Neuauflage des Adventszaubers nach der Corona-Pause reibungslos funktioniert habe. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf“, sagt Rie. Der große Massenansturm, wie ihn das Tegernseer Tal in der Vergangenheit anlässlich der Märkte bereits erlebt hatte, sei glücklicherweise ausgeblieben. „Es gab keine größeren Wartezeiten und keine Probleme beim Shuttle – bisher war alles sehr entspannt“, berichtet der Organisator. Auch von den Standbetreibern habe er bereits viel positive Resonanz erhalten. „Der Verkauf lief offenbar gut.“

Mit dem Pendelschiff von Adventsmarkt zu Adventsmarkt

An diesem Wochenende, 17. und 18. Dezember, haben Einheimische und Gäste nun letztmals die Möglichkeit, in die Atmosphäre des Adventszaubers einzutauchen. Die Märkte in Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee haben jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Mit dem Pendelschiff oder Bussen können sich die Besucher wie gewohnt von Markt zu Markt bringen lassen.

Rottacher Hüttndorf: Diese Aussteller bleiben über Weihnachten hinaus

Diese Betriebe und Aussteller werden nach dem Adventszauber im Rottacher Hüttndorf vertreten sein: Voitlhof, Café Max I. Joseph, Ristorante La Dolce Vita sowie Martin Goldhofer (Holzdrechseleien), Christine Kammerer (Filzarbeiten) und Christa Frank (Kissen & Textiles).

