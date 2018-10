In Rottach-Egern: Unbekannter beschmiert BMW mit Farbe

Da staunte der Mann aus Feldkirchen-Westerham nicht schlecht. Als er zu seinem in Rottach geparkten Auto zurückkehrte. Sein BMW war mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Rottach-Egern - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Am Freitag hatte ein 37-Jähriger aus Feldkirchen-Westerham seinen 1er BMW auf dem Zentralparkplatz in Rottach abgestellt. In der Zeit zwischen 09:30 und 14:30 Uhr wurde das Auto durch bislang unbekannte Täter im vorderen Bereich mit weißer Farbe besprüht.

Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee unter 08022/98780 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe