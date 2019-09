In Rottach-Egern: Wild gewordener Stier attackiert Landwirt

Und wieder ein Stier-Angriff: Ein Landwirt (26) aus Rottach-Egern wurde am Samstag überrannt. Der Mann erlitt Rückenverletzungen. Der Stier beruhigte sich auch über Nacht nicht.

Rottach-Egern– Als ein Landwirt (26) aus Rottach-Egern am Samstag gegen 18 Uhr einen Stier von einer Weide auf die andere bringen wollte, wurde das Tier plötzlich aggressiv. Der Stier ging auf den jungen Bauern los und rannte ihn um. Der Mann konnte sich mit Verletzungen am Rücken in Sicherheit bringen. Nachdem die Schwere der Verletzungen nicht gleich beurteilt werden konnte, brachte ein Rettungshubschrauber den Landwirt ins Klinikum Murnau. Der Mann hat aber noch Glück gehabt: Nach ersten Angaben hat er keine schwerwiegenden Blessuren erlitten.

Aggressiver Stier in Rottach: Polizei rückt an

Der Stier beruhigte sich nach der Attacke aber auch über Nacht nicht. Es bestand die Gefahr, dass er erneut auf Menschen losgeht. Die Eigentümer-Familie holte am Sonntagmittag die Polizei zu Hilfe. Gemeinsam mit einem Jäger und einem Tierarzt wurde eine Lösung gesucht, das aggressive Tier unter Kontrolle zu bekommen. Letztlich gelang es den Beteiligten mit vereinten Kräften, den Stier von der Weide in den Stall zu treiben. Die Polizei rückte danach wieder ab. Was mit dem angriffslustigen Rind jetzt passiert, liegt laut Polizei in der Hand der Eigentümer.

Lesen Sie auch: Stier verletzt Bürgermeister schwer: So geht es Klaus Thurnhuber jetzt

Stier tötet Vater und Sohn: Polizei klärt Rätsel um die Waffen - Dorf unter Schock

Bäuerin (82) von Stier getötet