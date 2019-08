In der Valepp: Rennradler (31) prallt gegen Linienbus

Es passierte an einer unübersichtlichen Engstelle: Ein Rennradler stieß in der Valepp mit einem Linienbus zusammen. Bergwacht und BRK waren im Einsatz.

Rottach-Egern - Die Polizei Bad Wiessee meldet folgenden Einsatz: Am Sonntag gegen 15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Miesbacher mit seinem Rennrad die Suttenstraße in Richtung Valepp. Ein Linienbus fuhr zur gleichen Zeit von der Valepp in Richtung Sutten. Etwa 400 Meter nach der „Ankerstube“, in einer Linkskurve aus Sicht des Radfahrers, kam der Linienbus entgegen.

Zusammenstoß mit Linienbus: Rennradler wird Abhang hinunter geschleudert

Der Radfahrer versuchte noch sein Rennrad abzubremsen, schaffte dies jedoch nicht mehr und stieß gegen die linke Front des Busses. Dabei wurde er von dort etwa vier Meter den Abhang in Richtung Bach geschleudert. Dort blieb er verletzt liegen. Die Fahrbahn, so die Polizei, ist an dieser Stelle sehr eng, so dass ein Passieren im Gegenverkehr nur im sehr langsamen Tempo möglich gewesen wäre.

Nach der Erstversorgung und Bergung aus der schwierigen Position des Verletzten in dem steilen Gelände durch die Bergwacht Rottach-Egern, welche mit fünf Mann vor Ort war, wurde der Rennradfahrer mit dem BRK ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Der Radfahrer wurde an der Schulter und im Brustbereich verletzt.

Am Bus entstand Sachschaden an der Windschutzscheibe und der Stoßstange.

