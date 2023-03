Bürgerversammlung in Rottach-Egern: Rathaus-Initiative muss sich gedulden

Von: Christina Jachert-Maier

Das alte Rottacher Rathaus soll abgerissen werden. © Stefan Schweihofer

Die Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern will die Rottacher Bürgerversammlung als Forum nutzen. Doch Initiator Stefan Berghammer muss sich gedulden: Das Wort erhält er erst nach dem Bericht des Bürgermeisters.

Rottach-Egern – Der Neubau des Rottacher Rathauses dürfte im Mittelpunkt der heutigen Bürgerversammlung stehen. Was zur Entscheidung für den Abriss des alten Gebäudes geführt hat, wird Rathauschef Christian Köck (CSU) der Öffentlichkeit erläutern. Um Redezeit gleich zu Beginn der Versammlung hatte die von Stefan Berghammer und Marco Zimmermann gegründete Förder- und Schutzgemeinschaft gebeten. Diesem Wunsch erteilte das Rathaus jedoch eine Absage. Berghammer darf reden, aber erst nach dem Rechenschaftsbericht Köcks, wie es dem Ablauf einer Bürgerversammlung entspricht. Und dies als einzelner Bürger, nicht als Sprecher einer Initiative.

„Wir haben uns gut vorbereitet“

„Wahrscheinlich wird’s ziemlich spät“, fürchtet Berghammer. Wahrnehmen will er die Chance, sein Anliegen zu schildern, aber in jedem Fall. „Wir haben uns gut vorbereitet“, kündigt Berghammer eine umfangreiche Stellungnahme an. Die Initiative macht sich für den Erhalt des alten Rathauses mit dem markanten Uhrturm stark und hat dazu Unterschriften gesammelt.

Gemeinsam mit Marco Zimmermann war Berghammer auch zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend gekommen. Dort wurde aber über die Rathausplanung zumindest öffentlich nicht gesprochen. Das Thema Bürgerversammlung schnitt Köck hingegen an – in Form eines Appells an die Gemeinderäte. Er wünsche sich sehr, dass die Mandatsträger an der Versammlung teilnehmen, machte Köck mit einem Blick in die Runde eindringlich klar: „Ihr könnt‘s euch auch zu Wort melden.“

Besichtigungsfahrt des Gemeinderats

Hinter den Kulissen arbeitet der Gemeinderat intensiv an der Rathausplanung. Vor Kurzem hat das Gremium zwei relativ neu errichtete Rathäuser außerhalb des Landkreises besichtigt, um sich Anregungen zu holen. Dabei ging es ums Raumkonzept, nicht um die Fassade. Letztere beschäftigt das Gremium ganz besonders. Die Aufgabe, einen modernen Neubau zu schaffen, der in den Rottacher Ortskern passt, ist nicht leicht zu lösen. Die Entscheidung für den Abriss des Altbaus ist hingegen gefallen – einstimmig.

Die Bürgerversammlung beginnt heute um 20 Uhr im Seeforum.