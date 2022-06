Am Wallberg: Innovatives Park-System hat noch Tücken

Von: Christina Jachert-Maier

Kameras an der Einfahrt registrieren auf dem Parkplatz der Wallbergbahn die Nutzer. Die Abrechnung erfolgt später über das Kennzeichen. Noch nicht alle Autofahrer haben das System verstanden. © Thomas Plettenberg

Das neue Parkplatz-System an der Wallbergbahn erfasst die Kennzeichen und braucht keine Schranken. Seit Mitte Mai ist es in Betrieb. Die Praxis zeigt: Die Technik funktioniert. Das Problem ist der Mensch. Dass das Parken jetzt etwas kostet, scheinen viele nicht verstanden zu haben.

Rottach-Egern – Am Parkplatz der Wallbergbahn sind seit Mitte Mai Gebühren fällig. Kunden der Bergbahn zahlen zwei Euro für vier Stunden, Nicht-Kunden das doppelte. Ab der angefangenen fünften Stunde müssen Bergbahn-Nutzer vier Euro zahlen, Nicht-Kunden acht Euro. Die erste Stunde ist übrigens kostenlos. Zuvor standen die rund 500 Stellplätze gebührenfrei zur Verfügung. Allerdings waren sie bei schönem Wetter oft schon am frühen Morgen allesamt belegt. Und das mitnichten nur von der Bergbahn-Kundschaft, wie sich vor allem in der Pandemie zeigte: Die Bahn lief nicht, aber der Parkplatz war proppenvoll.

Damit für seine Kundschaft genug Parkraum zur Verfügung steht, beschloss das Unternehmen vergangenes Jahr, Gebühren zu erheben und Fremdparker kräftig zur Kasse zu bitten. Wie berichtet, entschied sich die Wallbergbahn für ein innovatives Parkplatzsystem, das ohne Schranken funktioniert. „Das war uns wichtig“, sagt Stefan Schnitzler, Stellvertretender Geschäftsführer der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH. Denn Schranken sind störanfällig und erfordern die ständige Anwesenheit eines Mitarbeiters.

Parken am Wallberg-Parkplatz: Schummler werden nachträglich zur Kasse gebeten

Knapp 100 000 Euro hat die Wallbergbahn in die Installation eines Parkplatzsystems investiert, das die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge erfasst. Die Gebühr ist erst beim Verlassen des Geländes fällig, mit Angabe des Kennzeichens. Automaten stehen am Ausgang der Wallbergbahn beziehungsweise am Vorplatz vor dem Eingang. Die Bezahlung ist mit Münzen, Scheinen und bargeldlos möglich. Wer nicht zahlt, kann trotzdem ungehindert ausfahren: Es gibt ja keine Schranke. Aber weil die Kennzeichen der Fahrzeuge erfasst sind, können Nicht-Zahler ermittelt und nachträglich zur Kasse gebeten werden.

Wie das alles funktioniert und dass die Kennzeichen nur bis zum Bezahlvorgang gespeichert werden, erklärt die Wallbergbahn auf ihrer Homepage. Nur: Die wenigsten Ausflügler informieren sich vorab gründlich übers Parksystem. „Viele scheinen nicht zu verstehen, dass das Parken jetzt kostenpflichtig ist“, erklärt Schnitzler. Das Verständnisproblem resultiere wohl aus der Gewohnheit: Keine Schranke heißt freie Durchfahrt. „Unser System ist innovativ“, weiß Schnitzler. Seines Wissens nach werde es in Deutschland bisher lediglich an zwei Orten verwendet.

Technisch funktioniere das System recht gut. „Das Problem ist der Mensch“, meint Schnitzler. Manche versuchten auch, an den Automaten vorab ein Ticket fürs Parken zu ziehen, wie das andernorts üblich ist. Fazit: In den ersten drei Wochen seit Einführung der Gebührenpflicht hat ein Drittel der Nutzer den Parkplatz verlassen, ohne zu zahlen. Die Schwarz-Parker haben übrigens nichts zu befürchten: Das Unternehmen hakt diese Zeit als Pilotphase ab und verzichtet auf eine Nachverfolgung.

Künftig sieht das anders aus. Zur besseren Information der Parkplatznutzer wollen die Bergbahnen Plakattafeln aufstellen. Geeignete Standorte werde man noch festlegen, meint Schnitzler. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Gebührenausfälle auf der Unkenntnis der Nutzer beruhen, macht Schnitzler deutlich. Darum werde das Unternehmen die Information deutlich verbessern: „Wir müssen uns da was überlegen.“ Als letztes Mittel bleibe die Option, doch eine Schranke zu installieren, weiß Schnitzler: „Aber das wollen wir eigentlich nicht.“

Überfüllt war der neuerdings gebührenpflichtige Parkplatz seit Mitte Mai nicht, wie Schnitzler berichtet. Auch über Pfingsten gab es noch freie Stellplätze. Dies könne am wechselhaftem Wetter mit Gewitterwarnungen liegen: „Da gehen viele lieber nicht in die Berge.“

jm