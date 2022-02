Interview: Musikschulleiter Erich Kogler über 2G und Krisenmanagement

Von: Gabi Werner

Teilen

Für Musikschulleiter Erich Kogler bedeutet die Pandemie einigen Mehraufwand. Insgesamt sei man bislang aber gut durch die Krise gekommen, sagt er. © Thomas Plettenberg

Den Musikschulen hat die Corona-Krise schon einiges abverlangt. Auch momentan gibt es noch Einschränkungen. Wie der Betrieb zu meistern ist, erklärt der Leiter der Musikschule Tegernseer Tal im Interview.

Rottach-Egern – Online- statt Präsenzunterricht, Zugangsbeschränkungen, Konzertveranstaltungen – wenn überhaupt – nur mit kleinem Publikum: Auch für die Musikschulen in Bayern war und ist die Coronakrise eine Herausforderung. Derzeit findet der Unterrichtsbetrieb unter Einhaltung der 2G-Regel statt – Kinder bis 14 Jahre und Jugendliche, die in der Schule regelmäßig getestet werden, ausgenommen. Wie hat die Musikschule Tegernseer Tal die Pandemie bisher gemeistert? Haben viele Schüler ihr Instrument an den Nagel gehängt? Darüber haben wir mit Musikschulleiter Erich Kogler (50) aus Hausham gesprochen.

Herr Kogler, die Zeiten, in denen Sie Ihren Schülern nurmehr am Computer-Bildschirm gegenüber saßen sind vorbei. Präsenzunterricht ist allerdings nach wie vor nur unter Einhaltung der 2G-Regel möglich. Wie geht es Ihrer Musikschule damit?

Erich Kogler: Gott sei Dank ist die Vorschrift, dass auch schon ab Zwölfjährige der 2G-Regel unterliegen, relativ schnell gekippt worden. Das wäre unser Todesurteil gewesen – für diese Entscheidung bin ich der Politik schwer dankbar. Jetzt sind es nur ein paar wenige erwachsene Schüler, die nicht zum Unterricht kommen dürfen, weil sie sich aus individuellen Gründen nicht impfen lassen wollen. Die tun mir schon leid. Auch wenn 2G sicherlich einen guten Grund hat: Leute auszuschließen, ist keine schöne Sache. Das Liebste wäre mir, wir könnten wieder eine Musikschule für alle sein.

Gibt es für Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, die Online-Variante?

Erich Kogler: Ja, wir haben diesen Schülern Online-Unterricht angeboten, und die meisten habe es auch angenommen. Manche haben auch gesagt, sie machen derzeit lieber Pause. Wir versuchen aber, für alle erreichbar zu bleiben.

Klingt eigentlich schon wieder nach einem überwiegend normalen Musikschulbetrieb. Alles im grünen Bereich also?

Erich Kogler: Wo es noch hakt, ist der Bereich der musikalischen Früherziehung für die Kindergärten. Das ist momentan in großen gemischten Gruppen noch nicht wieder möglich. Das würde ja auch keinen Sinn machen: Am Vormittag werden die Kinder sauber getrennt, am Nachmittag würden wir sie gemeinsam unterrichten. Inzwischen bieten wir die musikalische Früherziehung wieder an, so gut es geht: wenn nötig auch kürzer und in kleineren Gruppen.

Warum ist die musikalische Früherziehung so wichtig?

Erich Kogler: Zum einen ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht der Musikschule natürlich schlecht, wenn der Nachwuchs ausbleibt. Zum anderen ist es aber auch schade für die Kinder, wenn das Angebot wegfällt. Das ist ein super Einstieg in die musikalische Erziehung.

Auch Konzerte und Darbietungen sind für die Musikschulen schon seit Langem nicht mehr möglich.

Erich Kogler: Ja, das ist wirklich ein Debakel für uns Musikschulen. Für einen Großteil der Schüler und auch Lehrer fällt damit eine wichtige Motivation weg. Warum soll ich ein bestimmtes Stück zigmal üben, wenn ich es eh nicht aufführen darf? Außerdem sind die Aufführungen wichtig für unsere Außenwirkung. Die Musikschule ist eine Firma, die zeigen muss: Uns gibt es auch noch! Kinder kommen ja oft nur auf die Idee, ein Instrument lernen zu wollen, wenn sie es bei anderen sehen. Die Außenwirkung ist für uns das A und O.

Kürzlich hat das Kabinett Lockerungen für die Kultur beschlossen. Die Auslastungsgrenze wurde auf 75 Prozent angehoben. Bringt das die Musikschulen weiter?

Erich Kogler: Das ist auf jeden Fall ein Schritt in eine sehr gute Richtung – wenn ich einen Saal zu 75 Prozent besetzten kann, geht wieder ein bisserl was. Allerdings gilt für kulturelle Veranstaltungen ja weiterhin die 2G-plus-Regel. Das ist schon ein großer Hinderungsgrund für viele Besucher. Außerdem bin ich ja kein Security – als Musikschulleiter ist es nicht mein Job, solche Nachweise zu kontrollieren. Das schafft schon beim Betreten des Saals eine komische Stimmung.

Dürfen wir trotzdem wieder mit Veranstaltungen der Musikschulen rechnen?

Erich Kogler: Ja, wir planen für Frühjahr und Sommer kleinere Konzerte in unserem Konzertsaal und beispielsweise unseren Hoagascht in der Hirschberglerhütte. Wir sind da ganz zuversichtlich. Mein Motto ist momentan: positiv denken, negativ bleiben!

Wenn Sie eine Bilanz der bisherigen Corona-Zeit ziehen müssten. Wie würde die aussehen?

Erich Kogler: Die fällt eigentlich überwiegend positiv aus. Natürlich mussten wir uns durch einen Dschungel an Maßnahmen und Vorschriften kämpfen – aber das ging ja vielen so. Der lange Online-Unterricht hatte – bei allen Nachteilen – auch seine Vorteile: Wir können das jetzt und sind in der Lage ganz schnell umzustellen, wenn ein Schüler mal nicht zum Unterricht kommen kann, weil er in Quarantäne ist. Natürlich hat uns die Krise ein paar Schüler gekostet – hier können wir aber wieder aufbauen, sobald alles normal läuft. Was mich sehr positiv bewegt hat, war die Tatsache, dass die Musikschul-Familie in dieser Zeit super zusammengehalten hat. Da habe ich schon mal ein Tränchen der Rührung verdrückt (lacht).

Vermutlich hatte der eine oder andere Schüler auch mehr Zeit zum Üben...

Erich Kogler: Das ist richtig. Lange Zeit gab es keinen Turnverein, keinen Ballettunterricht, keine Reitstunde. Was du zuhause aber immer machen kannst, ist, dein Instrument in die Hand zu nehmen.

Die Musikschule ist bisher also gut über die Krise gekommen?

Erich Kogler: Die Situation war im Großen und Ganzen angespannt – im Verhältnis sind wir aber mit einem kleinen blauen Äuglein davongekommen.

gab