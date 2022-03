Christian Jürgens kocht im Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern.

„Guide Michelin“ für das Jahr 2022

Am Tegernsee gibt‘s drei Sterne-Restaurants. Alle haben im neuen „Guide Michelin“ für das Jahr 2022 ihren Status behalten - und Christian Jürgens ist jetzt der einzige Drei-Sterne-Koch in Bayern.

Rottach-Egern – Christian Jürgens ist im Freistaat der König der Köche: Im „Guide Michelin“ für das Jahr 2022 behält das Gourmet-Restaurant Überfahrt Christian Jürgens seine drei Sterne, ist aber diesmal das bayernweit einzige in dieser Kategorie.

Drei Sterneköche am Tegernsee

Vor einem Jahr konnte sich auch das Atelier im Bayerischen Hof in München mit drei Sternen schmücken. Im Tegernseer Tal haben alle Sterneköche ihren Status verteidigt – und alle sind in Rottach-Egern angesiedelt. So wurde Thomas Kellermann von den Dichterstub’n mit einem Stern bedacht, ebenso Alois Neuschmid mit dem Restaurant Haubentaucher. Insgesamt listet der Restaurantführer 67 Sternelokale quer durch Bayern auf, zehn mehr als im Jahr zuvor.

