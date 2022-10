Kehrtwende: Fabergé-Eier aus der Villa Usmanows doch keine Originale

Von: Klaus Wiendl

Teilen

In der Villa von Alischer Usmanow in Rottach-Egern wurden die Imitate der Fabergé-Eier sichergestellt. © kw

Die Fabergé-Eier aus der Villa von Alischer Usmanow in Rottach-Egern sind keine Original. Das hat die Staatsanwaltschaft jetzt erklärt. Einen erheblichen Wert haben die Kunstgegenstände dennoch.

Rottach-Egern – Als Einsatzkräfte der Polizei vor rund drei Wochen die Villa in Rottach-Egern stürmten, in der Oligarch Alischer Usmanow oft lebte, stießen sie neben anderen Kunstgegenständen auch auf vier Fabergé-Eier. Zunächst ging die Staatsanwaltschaft München II davon aus, dass es sich um Originale handeln könnte. Nun die Kehrtwende: Auf Anfrage teilte sie mit, „dass es sich nach vorläufiger gutachterlicher Einschätzung jedenfalls nicht um ‚echte‘ – im Sinne der historischen in imperialer Qualität gefertigten – Fabergé-Eier handelt.“

Nachbildungen der Fabergé-Eier kommen vermutlich aus Pforzheim

Für den Münchner Fabergé-Eier-Spezialisten Heinrich Graf von Spreti dürfte das nicht überraschend kommen. Gegenüber unserer Zeitung hatte er schon vor einigen Tagen klargestellt, dass die Eier aus Usmanows Villa nur in Pforzheim hergestellt worden sein können. Denn dort hatte von 1990 bis 2009 die Schmuckmanufaktur Victor Mayer die Exklusivrechte zur Herstellung dieser Sammlerobjekte. 50 Kunsthandwerker arbeiteten nach Angaben der Firma als Emailleure, Ziseleure und Paillettenmacher an lizenzierten Nachbildungen der Fabergé-Eier. Die Nachfrage von reichen Potentaten aus aller Welt nach den Eiern, die bis zu 200.000 Euro kosteten, sei enorm gewesen, so die Manufaktur.

Spezialist von Sotheby‘s hatte bereits Zweifel an Echtheit geäußert

Als deutscher Ehrenvorsitzender des Londoner Kunst- und Auktionshauses Sotheby’s hat von Spreti in dessen Auftrag schon mehrfach Fabergé-Eier „inspiziert“, wie er sagt. Ein standardisiertes Prüfungsverfahren für Fabergé-Eier gebe es zwar nicht, so Spreti, eine Fälschung würde er jedoch sofort an Machart, Design und Qualität des Objektes erkennen, und zwar innerhalb eines Tages. Knapp drei Wochen brauchte nun dafür die Staatsanwaltschaft.

Staatsanwaltschaft geht weiterhin von erheblichen Vermögenswerten aus

Wie auch bei den anderen sichergestellten Wertgegenständen, so Sprecher Matthias Enzler, „sei nach vorläufiger gutachterlicher Einschätzung aber weiterhin davon auszugehen, dass diese nicht unerhebliche Vermögenswerte darstellen“. Dies hätte Usmanow gemäß Sanktionsbestimmungen anzeigen müssen. Der Oligarch steht wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin auf der EU-Sanktionsliste. Laut Staatsanwaltschaft bestehe bei dem Beschuldigten der Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Als Strafmaß droht Usmanow eine Geldstrafe oder sogar Haft.

Usmanow selbst hatte von „Souvenirs“ für Freunde und Verwandte gesprochen

Sollte es sich bei den Fabergé-Eiern letztendlich aber um Imitate handeln, würde dies zur Erwiderung des mehrfachen Milliardärs passen: Er betonte nach der Razzia auf Anfrage über seinen Sprecher Levchenko, dass es sich bei den konfiszierten Eiern um „Souvenirs im Wert von mehreren Tausend Euro“ handle, die für Freunde und Verwandte in Usbekistan bestimmt gewesen seien.

In den Wirren der russischen Oktoberrevolution waren einige der kaiserlichen Fabergé-Eier verloren gegangen. Vermutlich seien es fünf bis sechs Exemplare gewesen, die bis heute als vermisst gelten, so von Spreti. Von manchen der verschollenen Fabergé-Eier existieren Fotos, von anderen nur Namen. Ein echtes Ei habe einen Wert zwischen fünf und 50 Millionen Euro. 2007 wurde ein Exemplar für 12,5 Millionen Euro im Londoner Auktionshaus Christie’s versteigert. Wie wertvoll die beschlagnahmten zahlreichen Gegenstände in Rottach-Egern sind, darunter Schmuck und Gemälde, dazu könne man noch keine „Einzelheiten“ nennen, so Staatsanwalt Enzler. „Eine Wertfeststellung der sichergestellten Gegenstände“ dauere noch an.

kw