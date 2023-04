Vergünstigung für einheimische Kinder gefordert: Keine Chance für Warmbad-Antrag

Von: Christina Jachert-Maier

Im Rottacher Warmbad haben Kinder im Sommer ihren Spaß. Zur Bürgerversammlung lag der Antrag vor, die Preise für einheimische Kinder zu senken. © Archiv tp

Per Antrag wurde bei der Rottacher Bürgerversammlung gefordert, im Warmbad die Preise für einheimische Kinder zu senken.

Rottach-Egern – Einheimische Kinder zahlen fünf Euro für einen Tag im Rottacher Warmbad, Gästekinder mit TegernseeCard nur die Hälfte: Für Eva Mengele ein Unding. Bei der Bürgerversammlung im Seeforum stellte sie den Antrag, die Eintrittspreise und vor allem die Saisonkarten für einheimische Kinder zu verbilligen. „Schließlich sollte es sich eine wohlhabende Gemeinde wie Rottach-Egern leisten können, in die Gesundheit ihrer eigenen Jugend zu investieren“, heißt es in dem Antrag. Dafür spendete die Versammlung prompt Applaus.

Über TegernseeCard wird die Leistung schon gekauft

„Es hört sich ja auch vernünftig an“, meinte Bürgermeister Christian Köck (CSU). Bei näherer Betrachtung stelle sich die Situation aber anders dar. Inhaber der TegernseeCard, erklärte Köck, hätten die Leistung bereits gekauft, der Gast bezahle sie über den Zimmerpreis. Die Frage sei doch eher: Wo sonst außer in Rottach-Egern könnten Kinder im Oberland noch für fünf Euro einen ganzen Tag lang zum Baden gehen?

„Es gab über 20 Jahre lang keine Preiserhöhung“, erklärte Köck mit Blick auf die 2022 beschlossene Preisanpassung. Die Gemeinde lasse sich den Betrieb ihres Bads eine Menge kosten und nehme das Defizit in Kauf.

Kooperation mit Kreuth

Um das Bad am Laufen zu halten, habe der Geschäftsleiter der Gemeinde im Übrigen seine Fantasie anstrengen müssen, merkte der Bürgermeister an. Das Problem sei der Mangel an Fachkräften. Der bisherige Betriebsleiter des Warmbads gehe in Rente, die Nachbesetzung sei nur mit einem Kniff möglich. Es gebe nun eine Kooperation mit der Gemeinde Kreuth, berichtete Köck. Der dortige Bad-Betriebsleiter übernehme auch in Rottach-Egern die Führung.

Keine teure PV-Anlage auf marodes Gebäude

Mengele hatte noch einen zweiten Antrag gestellt. Darin forderte sie, das Wasser in den Becken mit einer Solaranlage zu heizen, statt wie bisher mit Gas. Auch diesem Anliegen erteilte Köck eine Absage – vorerst. Die Umstellung der Energieversorgung werde die Gemeinde mit der Sanierung des gesamten Bads in Angriff nehmen. Auf die jetzige Liegehalle, „die marode Hütt’n“, werde man sicher keine teure PV-Anlage setzen, erklärte der Bürgermeister.

Vergünstigungen für Einheimische rechtlich schwer möglich

Insgesamt, so Köck, sei das Bad der Gemeinde sehr wichtig. „Wir leisten uns das gerne für unsere Einheimischen.“ Der Wunsch, Einheimischen Vergünstigungen für Einrichtungen zu gewähren, die von ihrem Steuergeld bezahlt werden, sei im Übrigen bei den Gemeinden und der Tegernseer Tal Tourismus GmbH angekommen, berichtete Köck. Die TTT prüfe, was möglich sei. Der rechtliche Rahmen sei durch höchstrichterliche Entscheidungegn eng gesteckt. „Man darf niemanden diskriminieren“, weiß Köck. Das mache es schwierig, Einheimischen Vorteile zu verschaffen.