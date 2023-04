Kißlingerstraße in den Osterferien gesperrt

Von: Stephen Hank

Verkehrsteilnehmer müssen in Rottach-Egern mit Umleitungen rechnen (Symbolbild). © Arno Burgi

Mit mehrtägigen Vollsperrungen müssen Verkehrsteilnehmer in Rottach-Egern in den Osterferien rechnen. Es betrifft die Kißlingerstraße.

Rottach-Egern ‒ Das Verkehrsreferat der Gemeinde Rottach-Egern informiert über zwei jeweils zweitägige Vollsperrungen der Kißlingerstraße in den Osterferien. Auf Höhe der Grund- und Mittelschule ist die Straße von Dienstagmorgen, 4. April, bis Mittwochabend, 5. April, komplett gesperrt. An diesen Tagen wird eine Wasserleitung verlegt, teilt das Rathaus mit.

Arbeiter stellen Kanalanschluss her

Die zweite Vollsperrung betrifft den Bereich der Zufahrt der Kißlingerstraße in die Seestraße am Dienstag, 11. April, und Mittwoch, 12. April. Dort stellen Arbeiter einen Kanalanschluss her. Von der Südlichen Hauptstraße ist die Kißlingerstraße bis zum Beginn des Arbeitsbereiches der jeweiligen Baustelle normal befahrbar.

Umleitungen sind ausgeschildert

Weiter teilt das Verkehrsreferat mit, dass bei beiden Vollsperrungen jederzeit eine Umfahrung über die See-, Fürsten- sowie die Südliche Hauptstraße möglich sei und entsprechend ausgeschildert werde. Fußgänger und Radfahrer könnten die Arbeitsstellen passieren. Die Gemeinde bittet Anlieger um Verständnis.

