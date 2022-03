Klare Botschaft an den Oligarchen Alischer Usmanow: Stopp Putin! - Protest-Kundgebung im Rottacher Kurgarten

Von: Christina Jachert-Maier

Im Kurgarten kamen rund 200 Menschen zu einer Protest-Kundgebung zusammen. Thomas Tomaschek (im Pavillon) richtete am Mikrofon eine Botschaft an den Oligarchen Alischer Usmanow. © Thomas Plettenberg

Wo Oligarch Alischer Usmanow so gerne flaniert, fanden sich am Mittwochabend im Rottacher Kurgarten rund 200 Menschen zu einer Protest-Demo zusammen. Ihre Botschaft an den Russen: Er möge Putin stoppen. Jetzt.

Rottach-Egern – Die Idee kam Thomas Tomaschek in einer schlaflosen Nacht. „Ich habe mir überlegt, wer mit Putin reden kann“, sagt der Rottacher Gemeinderat und Grünen-Chef. Die Antwort lag buchstäblich nahe. Der russische Oligarch Alischer Usmanow, der in Rottach-Egern mehrere Villen – die Rede ist von vier – sein Eigen nennt, gilt als enger Vertrauter Putins. „Wir habe da ein echtes Kaliber am Ort“, weiß Tomaschek, der auf die Schnelle eine Demo organisierte. Ihr Ziel: eine Botschaft an Usmanow. Er möge seinen Einfluss bei Putin geltend machen, um den Krieg zu stoppen.

Überregionales Medien-Echo

Von der Resonanz schon im Vorfeld war der Rottacher überwältigt. Fernsehsender, Nachrichtenmagazine und Zeitungen meldeten sich. Die Idee, einen Putin-Freund, einen der reichsten Männer der Welt, direkt dort anzugehen, wo er fern der Heimat das schöne Leben genießt, zündete. Die Fernsehteams waren schon eine halbe Stunde vor Beginn der Demo am Kurgarten vor Ort, um die Stimmung einzufangen.

Die Zahl der Demonstranten war dann etwas kleiner als vielleicht erwartet. Etwa 200 Menschen scharten sich um den Pavillon am Kurgarten, viele reckten Plakate in die Höhe. „Oligarchen enteignen“, hieß es da, „Stopp Putin“, oft einfach nur „Frieden“. Tomaschek trat als erster Redner auf die Bühne – und machte erst einmal klar, dass die Kundgebung mitnichten eine Partei-Veranstaltung sei. Das politische „Klein-Klein“ solle beiseite bleiben. „Es geht darum, dass wir heute eine Botschaft, ein starkes Friedenszeichen aussenden“, machte Tomaschek deutlich. Usmanow, wo immer er sich gerade aufhalte, werde sie über die Medien zu hören bekommen. Am Tegernsee weilt der Milliardär nicht. „Vorgestern ist er abgedampft“, rief Tomaschek in die Menge. „Hier ist es ihm wohl zu ungemütlich geworden.“

Mit Plakaten forderten viele der Demonstranten Frieden – auch Kinder. © THOMAS PLETTENBERG

„Wir müssen uns diesen Leuten entgegenstellen“

Der Ort müsse jetzt klare Kante zeigen, findet Tomaschek. Wer an der Seite eines Kriegsverbrechers stehe, könne nicht in Rottach-Egern entspannt Urlaub machen. „Wir müssen uns diesen Leuten entgegenstellen“, forderte Tomaschek. Die Oligarchen machten ihr Geld in einem geknechteten Land, um ihren Reichtum dann in der Freiheit des Westens zu genießen und ihre Kinder in die nobelsten Schulen zu schicken. Es sei richtig, dass die Hotellerie und auch Handwerksbetriebe am Ort vom Geld des Oligarchen profitierten. „Aber wir müssen uns abwenden von solchen Menschen.“ Dafür gab’s Bravo-Rufe und Applaus. Einem Demonstranten genügte das nicht, er fordert mit lauten Zwischenrufen noch schärfere Maßnahmen. Ex-Landrat Wolfgang Rzehak, als Ordner tätig, sorgte für Ruhe.

Ukrainer berichtet aus seiner Heimat

Aus Kiew stammt Anton Yermenko. Er berichtete von der Lage in seiner Heimat. © Thomas Plettenberg

Es blieb ein Einzelfall. Die Polizei, mit großem Aufgebot vor Ort, musste nicht eingreifen und beobachtete das Geschehen. „Wir sind nur hier, um für den Frieden zu demonstrieren, sonst nichts“, sagte die Rottacher Gemeinderätin Alexandra Kolmansberger-Walleitner (Blitz), die mit ihrer Tochter auf Plakaten ein Ende des Krieges forderte. Auch Landrat Olaf von Löwis (CSU) nahm an der Kundgebung teil. „Der Überfall Putins auf die Ukraine erschüttert mich sehr“, meinte er. Was die Ukrainer bewegt, machte Anton Yermenko, früher Redakteur in Kiew, jetzt Übersetzer in München, der Menge in einer flammenden Rede klar. Die Bilder aus seiner Heimat Kiew, einst eine der malerischsten Hauptstädte der Welt, stimmten ihn unermesslich traurig. So wie die Berichte seiner Freunde dort, die Schutz suchen müssten – und für ihre Freiheit kämpften. Der Dritte Weltkrieg sei in der Wahrnehmung der Ukrainer schon im Gange, so Yermenko. Es kämpfe Russland gegen den Rest der Welt. Und die Ukraine für den Rest der Welt. Sie brauche jetzt die Unterstützung aller.