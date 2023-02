Klare Worte zu Rathaus-Plänen

Von: Gerti Reichl

Der markante Uhrturm am Rathaus gehört bald der Vergangenheit an. © Thomas Plettenberg

Die eigens gegründete Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern kritisiert in etlichen Punkten die Planung des Rathaus-Neubaus und will mitreden. Am Mittwoch (22. Februar) hat die Gemeinde ausführlich Stellung bezogen.

Rottach-Egern – Anfang der Woche hatte das Rathaus der Brief der Interessensgemeinschaft erreicht, unterzeichnet von Landwirt und Ex-CSU-Mitglied Stefan Berghammer sowie Marco Zimmermann. Einen Tag, nachdem die Neubaupläne beim Kreuther Faschingszug durch den Kakao gezogen worden waren. Die Gruppe, der laut Berghammer 15 bis 20 Leute angehören, stellte in dem Brief sieben Fragen und bat um Antwort binnen 14 Tagen. Auch wenn Rathauschef Christian Köck (CSU), sein Vize Josef Lang (CSU) sowie Geschäftsleiter Gerhard Hofmann dieser Bitte noch nachkommen werden: Am Mittwoch (22. Februar) bezogen sie bei einem Pressegespräch im Rathaus ausführlich Stellung.

Neubaupläne fürs Rottacher Rathaus: An Plänen wird noch gefeilt

Köck räumte gleich zu Beginn einen Fehler ein: „Es war ungünstig, dass wir bereits eine erste Darstellung öffentlich gemacht haben, die mitnichten verbindlich ist für die Fassade.“ Denn es wäre ein „Armutszeugnis“ für Rottach, wenn so ein „Gewerbebau“ entstehen würde, sagte er in Anspielung auf den ersten Entwurf mit einer schnörkellosen Gestaltung. Es werde mit den Architekten (Knerer und Lang, München) weiter gefeilt, damit „wie zurecht gefordert“ ein Gebäude entstehe, das sich einfügt. Es werde ein modernes Rathaus entstehen, was die Funktionalität betrifft, versicherte Köck. Bei der Fassade werde man durchaus mit traditionellen Elementen spielen. Dem Wunsch, dass der erst 1959 angebaute Uhrturm als Wahrzeichen erhalten bleibe, erteilte er jedoch eine Absage: „Er erfüllt keinerlei Funktion“, so Köck. Daher werde man darauf verzichten – zugunsten von einer großzügigeren Vorplatz-Situation. Köck versicherte, dass man die Pläne behutsam entwickeln werde, „grundsätzlich werden wir unseren Weg aber geschlossen weiterverfolgen.“ Köck und Lang verwiesen auf einstimmige Beschlüsse des Gemeinderats.

Zur Tiefgarage, die unter dem Rathaus geplant ist: Sie sei nötig und richtig. 36 Stellplätze sollen dort entstehen, oberirdisch etwa zehn. Das westlich gelegene, gut 800 Quadratmeter große Gemeindegrundstück könne damit als „Tafelsilber“ für eine künftige Entwicklung aufbehalten werden.

Neues Rathaus Rottach-Egern: Raumkonzept keinesfalls „übertrieben“

Was das Raumkonzept betrifft, so sei dieses keinesfalls „übertrieben“. Trotz Digitalisierung sei die Anzahl an Mitarbeitern (derzeit 24) auch künftig nötig, um als Dienstleister zeitgemäß für die Bürger arbeiten zu können. Zudem würden immer mehr Aufgaben auf die Gemeinden abgewälzt, so Köck. Die Gemeinde, die auch Ausbilder ist, müsse ihren Mitarbeitern „nicht nur ein Kammerl bieten“, neben dem Sitzungssaal sei angesichts des großen Andrangs auch ein ordentliches Trauungszimmer nötig. „Wir haben das nicht überdimensioniert“, verteidigt Köck das Raumprogramm, das sich über zwei Stockwerke erstrecken wird.

Zu den Kosten: Berghammer & Co. befürchten, dass die veranschlagten 11,5 Millionen Euro nicht ausreichen werden. „Die Zahl ist realistisch errechnet“, so Gerhard Hofmann, darin sei alles enthalten, auch die Planungskosten, die etwa 25 Prozent ausmachen. Eingeplant sei eine fünfprozentige Baukostensteigerung. Der unproblematische Baugrund komme dem Vorhaben entgegen.

Pläne für Rathaus Rottach-Egern: Infos auch bei der Bürgerversammlung

Bis zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. März sollen weitere Fassaden-Varianten vorliegen, bei der Bürgerversammlung am 30. März will Köck ausführlich informieren – dies zur angefragten Bürgerbeteiligung. Ende des Jahres soll die Verwaltung in die Sparkasse ziehen, für Anfang 2024 ist der Abbruch geplant, zum Jahreswechsel 2025/2026 der Einzug. All das wird der Förder- und Schutzgemeinschaft nun auch schriftlich mitgeteilt.

