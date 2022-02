„Klosterjäger“ in Rottach-Egern: Neue Musik erblickt endlich das Licht der Welt

Von: Katrin Hager

Teilen

„Es war unglaublich reizvoll“: Komponist Thomas Rebensburg hat den Stummfilm „Der Klosterjäger“ neu vertont. Dazu soll nun endlich die Uraufführung stattfinden. © Urs Golling

Das Ludwig-Ganghofer-Jahr 2020 ist verstrichen. Doch der wegen Corona vertagte Höhepunkt soll nun endlich auf die Bühne kommen: die Uraufführung der von Thomas Rebensburg eigens komponierten Musik zum Stummfilm „Der Klosterjäger“.

Rottach-Egern – 2020 sollte am Tegernsee eigentlich zum Jubiläumsjahr für Ludwig Ganghofer werden. In dem Jahr wäre der populäre Schriftsteller, der zuletzt in Tegernsee lebte und in Egern seine letzte Ruhe fand, vor 165 Jahren geboren und vor 100 Jahren gestorben gewesen. Seine Werke erreichten allein bis in die 1960er-Jahre eine schier unfassbare Gesamtauflage von etwa 35 Millionen Exemplaren. Die Filmindustrie nutzte seine Werke für insgesamt 50 Verfilmungen – die ersten in den frühen 1920er-Jahre trugen maßgeblich dazu bei, dass sich die von den Gebrüdern Ostermayr gegründete Münchner Lichtspielkunst AG, aus der später die Bavaria Film GmbH entstand, etablierte und die Filmindustrie in München Fuß fasste, berichtet der Rottacher Kunst- und Kulturverein. Eine dieser ersten Verfilmungen ist „Der Klosterjäger“, der noch im Todesjahr Ganghofers Premiere feierte. Anlässlich dieses zweifachen 100. Jahrestages im Jahr 2020 schrieb Thomas Rebensburg (63) eine neue Filmmusik für 13 Instrumental-Solisten.

Seit eineinhalb Jahren nun wartet der Tegernseer Komponist darauf, dass sein Baby endlich das Licht der Welt erblickt. Die Premiere planten Rebensburg, der auch selbst dirigieren wird, und der Rottacher Kunst- und Kulturverein um Barbara Winkler und Georg Höß für November 2020. Doch Corona grätschte dazwischen. Nach zwei weiteren vergeblichen Anläufen kommt „Der Klosterjäger“ in restaurierter Fassung und mit Rebensburgs Musik nun auf die Bühne: Drei Vorstellungen sind am 11. und 12. März angesetzt.

Musik maßgeschneidert für die Szenen

„Ausschlaggebend war die Regelung der Staatsregierung, 50 statt zuletzt nur 25 Prozent Saalbelegung zuzulassen“, erklärt Rebensburg. Schon 2020 zum ersten Anlauf war wegen des Mindestabstands von 1,50 Metern nur ein Drittel der eigentlichen Saalkapazität im Seeforum in den Verkauf gegangen und ausverkauft gewesen. „Die Bestuhlung nochmal zu reduzieren auf ein Viertel, wäre nicht möglich gewesen, zumal wir ja auch noch ein Orchester mit 15 Personen haben.“ Damit sich die Sache trotzdem halbwegs rechnet und mehr Besucher den „Klosterjäger“ erleben können, wurde eine dritte Vorstellung am Samstagnachmittag angesetzt.

Dabei hatte Corona Rebensburg bei der Komposition zunächst sogar in die Hände gespielt. Einen Teil seines Werks schrieb er nämlich im Lockdown. „Das kam mir ganz gelegen, dass mir andere Verpflichtungen nicht im Wege standen“, erzählt der Komponist. „Das war eine ganz neue Erfahrung für mich, einen Stummfilm zu vertonen. Es war unglaublich reizvoll.“ Während in vielen Stummfilmen die Musik einen großen Bogen schlägt, legte Rebensburg seine Komposition anders an: maßgeschneidert an die Szene. „Das ist ein enormer Aufwand und braucht viel Zeit“, erklärt der Komponist, „es zahlt sich aber aus.“

Instrumentalisten spielen live zum Film

Die Musik live synchron zum Film auf der Leinwand umgesetzt zu bekommen, ist die nächste Herausforderung. Die Instrumentalisten werden im Seeforum ebenerdig mit dem Publikum vor der Bühne sitzen, auf der die Leinwand erhöht angebracht ist. Rebensburg hat als Dirigent nicht nur das Filmgeschehen frontal im Blick, sondern auch einen Monitor, auf dem die gesamte Partitur durchlaufen wird. „Damit weiß ich jederzeit, wo wir sind.“ Anders als bei Live-Orchestermusik zu modernen Filmen, wie etwa bei „Star Wars in Concert“, wo es auch Sprechpassagen ganz ohne Musik gibt, läuft beim „Klosterjäger“ die Musik die vollen 63 Filmminuten durch. Rebensburg hat deshalb „Haltepunkte“ in der Komposition vorgesehen, die es ermöglichen, mit dem Orchester zu reagieren und Verzögerungen oder zu schnelle Phasen auszugleichen. Eine knifflige Angelegenheit. Rebensburg selbst ist mit seinem Werk sehr zufrieden, auch wenn er die Beurteilung dem Publikum überlässt. Während er derzeit die Partitur nochmal studiert, hat er jedenfalls nichts mehr geändert.

Die Proben mit dem Orchester sind für die Woche vor den Vorstellungen angesetzt. Drei Positionen mussten neu besetzt werden, weil die ursprünglichen Musiker aus terminlichen Gründen passen mussten. Drei Proben plus Generalprobe stehen auf dem Programm – dann geht’s endlich vor das Publikum. Ein Moment, auf den sich Rebensburg sehr freut: „Man möchte sein Baby ja auch mal präsentieren.“

Karten für die Vorstellungen am Freitag, 11. März 2022, um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 12. März 2022, um 16 sowie um 19 Uhr gibt es zu 22, 28 und 36 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf bei den Tourist-Infos am Tegernsee und über München Ticket. Es gelten nach den aktuellen Regeln 2G plus und FFP2-Maskenpflicht auch am Platz. Das Hygienekonzept sieht zudem fest zugeordnete Plätze – einzeln oder paarweise für Personen aus einem Haushalt – vor, was bereits beim Ticketkauf berücksichtigt wird, teilt der Kunst- und Kulturverein mit.