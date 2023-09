Knifflige Suche nach Trinkwasser

Von: Klaus Wiendl

In der Langenau schöpft Kreuth Trinkwasser. Ob es auch für Tegernsee reichen würde, ist unklar. © kw

Es wird knifflig und kostspielig: Die Stadt Tegernsee und der Wasserversorgungsverein (WVV) Egern müssen sich neue Trinkwasserbrunnen suchen. Pläne in der Langenau beobachtet Kreuth mit Argusaugen.

Tegernsee/Rottach-Egern/Kreuth – Das mit Abstand größte bestehende Trinkwasserschutzgebiet im Kreis Miesbach liegt im Tegernseer Tal. 900 Hektar misst es, gelegen zwischen Risserkogel und Blaubergen im Langenautal. Die Gemeinde Kreuth stieß hier vor Jahrzehnten bei einer Bohrung in 40 Metern Tiefe auf einen Grundwasserstock, bezieht aus diesem Brunnen einen Teil ihres Trinkwassers für Kreuth, Riedlern, Enterfels sowie Teile von Brunnbichl. Man habe seinerzeit nicht weiter hinuntergebohrt, sagt Bürgermeister Josef Bierschneider. „Das war damals noch nicht nötig.“ Deshalb wisse man nicht, welche Dimensionen der Grundwasserstock hat.

Dies könnte sich demnächst ändern, sollte Tegernsee dort, in der Trinkwasserschutzzone I, mit mehreren Probebohrungen beginnen. Wie berichtet, stehen die Wasserversorger aus Tegernsee und Egern vor einem Problem: 2027 laufen ihre Genehmigungen zur Trinkwassergewinnung aus, weil ihr Schutzgebiet heutigen Anforderungen nicht genügt.

Auf der Suche nach neuen Brunnen

Noch beziehen beide aus vier Tiefbrunnen auf Rottacher Flur unweit der Ortsteile Unterwallberg und Enterrottach ihr Trinkwasser; ein fünfter dient als Notbrunnen für Katastrophenfälle und gehört dem Land. Alle speisen aus 50 Metern Tiefe die jeweiligen Hochbehälter der beiden Wasserversorger. Doch Klaus Grieblinger, Vorsitzender des WVV Egern, wie auch Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn wurden aufgefordert, Alternativen zu ihrer Wassergewinnung in Enterrottach zu suchen.

Hintergrund ist die neue Trinkwasserverordnung vom März. „Gefordert wird nun die Ausweitung von Schutzzonen“, erklärt Andreas Holderer, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts Rosenheim. Werden die Schutzgebiete für die Egerner und Tegernseer Versorgung aber ausgedehnt, „sind wir mitten in der Bebauung“, so Holderer. Damit steige das Risiko einer Verunreinigung, der Konflikt zwischen Bebauung und Trinkwasserschutz sei vorhersehbar.

Größtes im Landkreis: das Trinkwasserschutzgebiet in der Langenau bei Kreuth. QUelle: Landesamt für Umwelt © Screenshot/LfU

Langenau weckt Begehrlichkeiten

Begehrlichkeiten weckte die Langenau. Zu einem ersten Ortstermin hatte Tegernsee im Mai die Wasserversorgung Kreuth und das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim geladen. Beurteilt werden sollte eine mögliche Erschließung, erklärt Bürgermeister Hagn. Der Auftrag für Probebohrungen sei schon an eine Firma vergeben worden, ergänzt Tegernsees Wassermeister Sebastian Sprenger, noch aber seien zunächst „Vorbereitungsmaßnahmen“ erforderlich.

Bierschneider blickt auf die Probebohrungen mit Argusaugen. Der Kreuther Bürgermeister möchte auf keinen Fall das Nachsehen haben, „wenn das Grundwasser dort für beide Wasserversorger nicht ausreicht“. Dann müsse sich Tegernsee mit seinen knapp 1000 Hausanschlüssen nach weiteren Alternativstandorten umsehen.

Der WVV Egern, der 1800 Rottacher Haushalte versorgt, hat sich bereits von der Gemeinde Kreuth als Einzugsgebiet verabschiedet. Die Entfernung und die damit verbundenen Kosten seien einfach zu immens, sagt Vorsitzender Grieblinger. Mit Hochbehälter, Anbindung ans Rohrnetz und Brunnenerstellung sei man in den kommenden Jahren schnell in „einem zweistelligen Millionenbereich“.

WVV konzentriert sich auf eigene Flur

Sein Verein wolle nun am Wallberg auf eigenem Terrain Richtung Sutten nach neuen Quellen suchen lassen, „wenn das beauftragte Ingenieurbüro es auch so sieht“. Dieses fange jetzt mit Erkundungen und Bewertungen an. Noch aber wisse man nicht, so Grieblinger, wie sich auch das Konzept für den Hochbehälter gestalte, dessen Kammern fünf Millionen Liter fassen. Denn nach 50 Jahren stehe auch eine Sanierung an. Hagrain und der vom WVV mitversorgte Kreuther Ortsteil Oberhof werden dagegen von der Urquelle Wallberg I am Fuß des Berges versorgt, wo das Wasser von selbst an die Oberfläche sprudelt. Zumindest hier müsste der Wasserversorgungsverein nicht nach einer neuen Quelle bohren.