Bürgermeister Christian Köck präsentiert Rottacher Rathaus-Planung

Von: Christina Jachert-Maier

Das alte Rathaus hat ausgedient. Die detaillierten Pläne für den Neubau wird Bürgermeister Christian Köck bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 18. Juli der Öffentlichkeit vorstellen. © Thomas plettenberg

Eine erste Präsentation der Skizzen fürs neue Rottacher Rathaus im Januar ließ die Wogen hochschlagen. Die Arbeit am Entwurf ging im Stillen weiter. Das Ergebnis macht Bürgermeister Christian Köck bei der Sitzung am 18. Juli öffentlich. Vorgestellt wird eine intensiv überarbeitete Neubau-Planung.

Rottach-Egern – Christian Köck (CSU) lässt sich nicht so leicht beirren. Dass eine Bürger-Initiative Unterschriften für den Erhalt des markanten Rathaus-Uhrturms sammelt und für eine Sanierung des Altbaus plädiert, hat er zur Kenntnis genommen. „Aber nachdem die breite Mehrheit einverstanden ist mit dem, was wir vorhaben, gehe ich davon aus, dass wir unser Projekt auch so durchführen können“ stellt Köck fest. Und das ohne zeitlichen Verzug. Wie angekündigt, liegt noch vor der Sommerpause eine komplett ausgearbeitete Planung fürs neue Rathaus auf dem Tisch. Köck wird sie bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. Juli, präsentieren.

Viel Kritik nach erster Vorstellung

Eine erste Skizze hatte Köck schon im Januar vorgelegt. Der schmucklose Quader sollte nur Größe und Lage des Gebäudes zeigen, wurde aber als fertiger Entwurf missverstanden. Es hagelte Kritik wegen der Nüchternheit der Fassade, aber auch wegen der auf 11,5 Millionen Euro geschätzten Kosten. Als Reaktion kündigte Köck an, der Gemeinderat werde sich intensiv mit allen Kritikpunkten befassen und sich für die weitere Planung viel Zeit nehmen. Danach war lange nichts zu hören.

„Aber es war mir wichtig, noch vor dem Sommer zu liefern“, sagt Köck. Eine Entscheidergruppe, in der alle Gemeinderatsfraktionen vertreten sind, habe im Dialog mit der Verwaltung und den Architekten die Planung vorangetrieben. Es gab viele Videokonferenzen und Diskussionen. An der Entscheidung für Abriss und Neubau hat sich nichts geändert.

Geld in ein verbrauchtes und vom Zuschnitt nicht passendes Gebäude zu stecken, wäre nicht sinnvoll, meint Köck. Auch wenn er nachvollziehen könne, dass viele an Identifikationspunkten wie dem Uhrturm hängen. „Aber man kann es bei 6000 Einwohnern halt nicht jedem recht machen.“

Einigung in nicht öffentlicher Sitzung

Auch im Gemeinderat gingen die Meinungen, wie das neue Rathaus aussehen soll, zunächst auseinander. „Aber wir haben uns auf ein Erscheinungsbild geeinigt“, berichtet Köck. In nicht öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat einen Entwurf und damit die Marschroute schon abgesegnet. Am 18. Juli, der letzten Sitzung vor der Sommerpause, folgt die öffentliche Präsentation.

Feinheiten an der Fassade, sagt Köck, könne man auch später noch verändern. Aber nur begrenzt. „Was man von außen sieht, muss im Innenleben auch funktionieren“, meint Köck. Um das Raumprogramm zu optimieren, hatte der Gemeinderat sogar eine Besichtigungsfahrt zu neu errichteten Rathäusern unternommen. Als Folge wird das Einwohnermeldeamt nun doch, wie bisher, im Parterre angesiedelt. Um die Kosten zu drücken, fällt die Tiefgarage kleiner aus als geplant und das Gebäude etwas kürzer.

Vorbereitungen für den Umzug laufen schon

„Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht“, versichert Köck. Der Neubau biete räumlich noch eine kleine Reserve, das müsse mit Blick auf die Zukunft auch so sein. „Aber es gibt nichts, was übers Ziel hinausschießt oder die Kosten nach oben treibt.“ Rottach-Egern brauche ein Rathaus, das ein angemessenes Bild abgebe und sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Bürger angenehm sei, betont Köck. Wie wichtig Barrierefreiheit ist, sei ihm erst jüngst bei einer Hochzeit wieder klar geworden. Ein Gast mit Einschränkungen musste für den Besuch der Trauung die Treppe heraufgetragen werden. „Mir ist das sehr unangenehm“, sagt Köck.

Der Bürgermeister will Abriss und Neubau jetzt schnell vorantreiben. Die Verwaltung bereitet sich bereits auf den Umzug ins Übergangsquartier vor. „Wir werfen schon Ballast ab“, berichtet Köck. So werden gerade mithilfe einer Firma alle Akten des Bauamts digitalisiert. Ab November wird die Rathaus-Mannschaft im ersten Stock des Kreissparkassengebäudes arbeiten. Im Frühjahr erfolgt der Abriss des alten Rathauses. Das, so Köck, sei zumindest der Plan. „Von unserer Seite aus schaffen wir das auch.“