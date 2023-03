Körperverletzung in Rottach-Egern: Unbekannter greift Spaziergänger (54) grundlos an

Von: Gabi Werner

Teilen

Einen Schlag in den Nacken (Symbolbild) versetzte ein Unbekannter einem 54-jährigen Spaziergänger aus Rottach-Egern. © red

Gehöriger Schreck in der Abendstunde: Ein 54-jähriger Rottacher wurde am Mittwoch gegen 21.40 Uhr bei einem Spaziergang in der Überfahrtstraße durch einen Unbekannten grundlos angegriffen und verletzt.

Rottach-Egern - Wie die Polizei berichtet, befand sich der Rottacher am Mittwoch (8. März) auf einem Spaziergang in der Überfahrtstraße, als ihm gegen 21.40 Uhr eine dreiköpfige Gruppe entgegenkam. Einer der Männer griff den 54-Jährigen unvermittelt an, rang ihn zu Boden und verletzte ihn durch einen Schlag in den Nacken. Da der Rottacher um Hilfe rief und Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließ der Täter von seinem Opfer ab. Die Gruppe flüchtete im Anschluss vom Tatort.

Polizisten von mehreren Dienststellen eilen zum Einsatzort

Aufgrund der Erstinformation, die bei der Inspektion einging, war laut Polizei nicht auszuschließen, dass es sich hier um ein Raubdelikt handeln könnte. Daher wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei Bad Wiessee und der benachbarten Dienststellen ins Einsatzgebiet geschickt. „Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Ergebnis“, heißt es im Pressebericht. Die Gruppe konnte nicht aufgefunden werden.

Wer hat etwas gesehen? Polizei bittet um Zeugen-Hinweise

Laut Beschreibung handelt es sich bei der Gruppe um drei Männer im Alter von etwa Mitte 20. Alle drei waren über 1,80 Meter groß und hatten schwarze Haare. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat diese Gruppe gesehen oder kann Angaben zum Vorfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/9878-0 entgegen.

gab