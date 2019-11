Gruppierung um jungen Zotzn-Wirt strebt Einzug in Gemeinderat an

In Rottach-Egern gründet sich im Vorfeld der Kommunalwahl eine neue politische Gruppierung. Ganz vorne mit dabei: Josef Wolfgang Bogner (35), Wirt des bekannten Voitlhof zum Zotzn.

Rottach-Egern – Die Familie Bogner mischt gerne mit im Rottacher Ortsgeschehen. Nachdem 2014 Josef Bogner senior (61) als Parteifreier für das Amt des Bürgermeisters kandidiert hatte und sich in der Stichwahl geschlagen geben musste, ist nun sein Sohn drauf und dran, in die Gemeindepolitik einzusteigen: Der 35-jährige Wirt des Voitlhofs zum Zotzn möchte mit einigen Mitstreitern eine neue unabhängige Gruppierung gründen. Ziel ist es, mit einer eigenen Kandidatenliste bei der Gemeinderatswahl 2020 anzutreten.

„Wir haben uns schon öfter getroffen und darüber gesprochen, wer sich vorstellen könnte, Gemeinderat zu werden“, berichtet der Zotzn-Wirt. Wie sein Vater heißt auch er Josef, verwendet aber – um Verwechslungen vorzubeugen – mittlerweile zusätzlich seinen zweiten Vornamen Wolfgang. Der Gastwirt tritt als Sprecher der noch zu gründenden Gruppierung auf, hat aber auch seinen Vater als Unterstützer im Rücken. „Er ist ein alter Fuchs in der Gemeindepolitik und bringt seine Erfahrung und sein Wissen bei uns ein“, erklärt Josef Wolfgang Bogner.

Kommunalwahl 2020 in Rottach-Egern: Liste will unter dem Namen „Blitz“ auftreten

Die neue Gruppierung selbst bestehe aus vielen politischen „Neulingen“, berichtet der Sprecher. Laut Bogner sind es überwiegend Rottacher Bürger zwischen 30 und 50 Jahren, die teils schon über Vereine in das Ortsgeschehen involviert sind und nun auch in der lokalen Politik Verantwortung übernehmen möchten. Die Themen, die Bogner und seine Mitstreiter beschäftigen, seien vielfältig. Die Wohnraum-Problematik sei nur eines davon. Die übrigen Schwerpunkte möchte die derzeit zwölfköpfige Gruppe bei ihrer internen Gründungsversammlung an diesem Sonntag besprechen.

Auch über einen Namen hat man bereits sinniert. Die Bürgerliste könnte unter der Bezeichnung „Blitz“ auftreten – dies würde stellvertretend stehen für die Begriffe „Bürger“, „Liste“, „Ideen“, „Theorien“ und „Zukunft“. Spielen Bogner und seine Unterstützer am Ende gar mit dem Gedanken, einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken und damit Amtsinhaber Christian Köck (CSU) herauszufordern? Hier winkt Bogner ab. Das Anliegen sei es, sich mit einigen Vertretern in der Gemeinderatsarbeit zu engagieren.

Nach der Gründung will die Gruppierung möglichst bald zur Aufstellungsversammlung laden. Um an der Wahl teilnehmen zu können, braucht es sodann 120 Bürger, die eine Unterstützerliste unterzeichnen. „Das ist machbar“, glaubt Bogner.

