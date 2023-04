Komposition jetzt auf CD: Klosterjäger-Musik vom Tegernsee bereit für Festivaltour

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Gemeinschaftsleistung im Tonstudio: (v.l.) Thomas Rebensburg, René Prasky, Sebastian Schober mit Anton Lentner und Barabara Winkler. Im Hintergrund sind die beteiligten Musiker aus der Region zu sehen. © Thomas Plettenberg

Vor über einem Jahr feierte die Klosterjäger-Komposition von Thomas Rebensburg Premiere. Jetzt war der Komponist damit im Tonstudio, um aus dem Stummfilm von 1920 einen Musikfilm zu machen.

Rottach-Egern – Zum 100. Todestag von Schriftsteller Ludwig Ganghofer (1855-1920) erhielt Komponist Thomas Rebensburg den Kompositionsauftrag für eine neue Filmmusik zu dem im Jahr 1920 erstmals veröffentlichten Stummfilm „Der Klosterjäger“ nach dem gleichnamigen Ganghofer-Roman. Im März 2022 feierte das Werk mit 13 Musikern dann live und fulminant Premiere im Rottacher Seeforum. Mit der modernen Musik erfuhr der Film nicht nur eine Aufwertung, sondern eine neue, tiefer gehende emotionale Dimension. Es war ein neues Meisterwerk entstanden.

Komposition von Thomas Rebensburg jetzt auf CD verfügbar

Dieses soll dem Filmpublikum und Freunden des Stummfilms freilich nicht vorenthalten werden. Weil Live-Aufführungen mit Orchester auf Stummfilmfestivals indes sehr kostspielig sind, hatte Komponist Rebensburg die Idee, seine Komposition einzuspielen und auf CD verfügbar zu machen. Ein Großprojekt.

Rebensburg konnte dafür die Hubertus Altgelt Stiftung, die Tegernseer Bürgerstiftung und den Kunst- und Kulturverein Rottach-Egern gewinnen. Außerdem den Großteil der 13 Musiker, die das Werk im Seeforum uraufführten, René Prasky von Bogner Records als Tonmeister und Musiker Sebastian Schober als Aufnahmeleiter.

Der Klosterjäger: Jeder Takt muss exakt zur Filmsequenz passen

An drei Tagen während der Osterferien galt es, die rund 60-minütige Filmmusik einzuspielen. Die große Herausforderung dabei: Es muss – wie auch bei Synchronaufnahmen – jeder Takt metronomisch genau zum Bild passen. Rebensburg hat die Literatur deshalb für die drei Aufnahmetage in drei 20-minütige Sinneinheiten unterteilt, die wiederum in drei- bis vier-minütigen Sequenzen gegliedert mehrfach durchgespielt wurden. Die Musiker, darunter Alexander Winkler (Flöte) und Thomas Tomaschek (Tenor- und Bass-Saxophon) aus Rottach-Egern, Anna Sehmer (1. Violine) und Thomas Holzer (Fagott) aus Tegernsee und Stefanie Polifka aus Miesbach, saßen dabei in zwei Tonstudios und wurden von Rebensburg dirigiert. Sebastian Schober hatte beide Tonräume, die Partitur und den gesamten Höreindruck im Ohr. René Prasky, der dem Klosterjäger-Ensemble die richtigen Mikrofone zugeordnet hatte, übernahm die technische Überwachung, das „Feinhören“ der einzelnen Instrumentalstimmen, die Datensicherung und gemeinsam mit Rebensburg die Postproduktion. Alles in allem eine hochprofessionelle Gemeinschaftsleistung, zu der Kulturschaffende aus der gesamten Region Tegernsee das Ihre beitrugen.

Förderer wollen überregionale Heimatpflege unterstützen

Grund genug für Anton Lentner von der Hubertus Altgelt Stiftung, das Projekt zu unterstützen. Für ihn sei Ganghofers Klosterjäger nicht nur ein lokales Thema, sondern habe das Potenzial, Heimatpflege über das Tegernseer Tal hinaus zu betreiben. Die Idee, dass die Klosterjäger-Komposition als durch und durch lokales Kulturgut verewigt wird, bestach auch Michael Sommer, den Vorsitzenden der Tegernseer Bürgerstiftung. Auch sie unterstützte die Tonaufnahmen großzügig. Am meisten freute sich aber Barbara Winkler vom Kunst- und Kulturverein Rottach-Egern (KuK): „Der Klosterjäger war für uns Kukis von Anfang an eine absolute Herzensangelegenheit“, sagte sie. Die Idee zur Neuvertonung des Stummfilms sei in einer der Ausschusssitzungen des Vereins entstanden. „Jetzt erfährt das ganze Klosterjäger-Projekt durch die Tonaufnahmen aber noch einmal Aufmerksamkeit. Das Beste: Der Film kann jetzt auf Reisen gehen und international von der Kulturkraft des Tegernseer Tals künden“, begründet Winkler das KuK-Engagement.

An den Verein müssen sich künftig auch die Veranstalter von Stummfilmfestivals wenden, wenn sie die Musik zum Film präsentieren möchten. Dabei kooperiere der KuK mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) in Frankfurt, bei dem die Rechte an den Filmdaten liegen.

ak