Kompromiss beim Bau der Rottacher Seniorenresidenz Wallberg

Von: Christina Jachert-Maier

In die Jahre gekommen sind die Gebäude der Seniorenresidenz Wallberg. Der neue Eigentümer plant einen Neubau und den Abriss des Bestands. © Stefan Schweihofer

Keine Personalwohnungen, keine Tiefgarage: So wollte der Investor beim Neubau der Seniorenresidenz Wallberg Geld sparen. Nach klärenden Gesprächen mit der Gemeinde gibt‘s nun neue Pläne.

Rottach-Egern – Nach dem Tod des Heimgründers Peter Wisgott im Februar 2021 hat die Seniorenresidenz Wallberg in Rottach-Egern mit dem Immobilienentwickler Carestone aus Hannover einen neuen Eigentümer. Als Betreiber hat im Dezember die Auvictum-Gruppe die Führung des Heims übernommen. „Die machen einen guten Job“, erklärt Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU). Auvictum wolle die Seniorenresidenz auch nach außen öffnen und Tagespflege sowie diverse Dienstleistungen anbieten. „Das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut.“

Bauausschuss zeigte sich über Seniorenresidenz-Antrag empört

Realisieren lasse sich dies aber nur in einem passenden Gebäude. An Plänen für einen Neubau wurde lange gefeilt, ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Doch als in der April-Sitzung der Bauantrag zur Abstimmung stand, erlebte der Ortsplanungsausschuss eine unschöne Überraschung. Die vorgelegten Pläne für den Komplex mit drei vierstöckigen Baukörpern und 156 Zimmern entsprachen in einigen wesentlichen Punkten nicht den Vereinbarungen. So fehlten die Personalwohnungen im Dachgeschoss und die Tiefgarage. Der Ausschuss fühlte sich hinters Licht geführt, es fielen deutliche Worte. Das Gremium lehnte den Bauantrag rundweg ab.

Seniorenresidenz: Personalwohnungen werden wie geplant errichtet

Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. „Es hat ein klärendes Gespräch stattgefunden“, berichtet Bürgermeister Köck. Der Bauwerber habe sich verständig gezeigt, man einigte sich auf einen Kompromiss: Carestone wird die Personalwohnungen im Dachgeschoss wie ursprünglich geplant bauen. Eine Tiefgarage wird es aber nicht geben. „Die wäre technisch und finanziell schon sehr anspruchsvoll“, meint Köck.

Wie diffizil die Gegebenheiten dort seien, habe die Gemeinde jüngst bei der Sanierung der Weißachaustraße selbst erfahren, erinnert Köck. Das nasse Frühjahr habe die Arbeiten wegen der hohen Grundwasserstände sehr erschwert. In diesem Gebiet eine Tiefgarage zu gründen, wäre besonders aufwendig. Mit der Straßensanierung, so Köck, habe die Gemeinde die erste Hausaufgabe für die Erweiterung des Seniorenheims übrigens schon erfüllt: „Handlungsbedarf bestand aber auch schon durch die vorhandene Bebauung.“

Zahl der oberirdischen Parkplätze wird aufgestockt

Die Zahl der oberirdischen Stellplätze, so Köck, werde aber im Vergleich zu den im April vorgelegten Plänen von 15 auf 26 erhöht. Zwar besäßen die meisten Bewohner der Einrichtung aufgrund ihres Alters kein Auto, aber weniger Parkfläche dürfe es wegen der Mitarbeiter und des Anlieferverkehrs nicht sein. Dass der Investor angesichts der explodierenden Baukosten Sparmaßnahmen trifft, ist für den Bürgermeister nachvollziehbar. „Aber die Einsparungen dürfen nicht so weit gehen, dass der Betrieb hinterher nicht funktioniert.“ Beim Punkt Personalwohnungen lässt die Gemeinde darum keine Abstriche zu. „Man muss mit Zimmern aufwarten, sonst bekommt man keine Leute“, weiß Köck.

Bauausschuss beschäftigt sich am Mittwoch mit neuem Antrag

Zur Sitzung des Ortsplanungssausschusses am Mittwoch, 21. Juni (Beginn: 14 Uhr) im Rathaus, hat der Investor jetzt neue Pläne für Abbruch und Neubau der Seniorenresidenz vorgelegt. Ziel ist es, den Komplex ohne Schließung nach und nach zu erneuern. Vor dem Start der Bauarbeiten wird das Haus nicht mehr voll belegt. Dass die Arbeiten bald beginnen können, ist auch Ziel der Gemeinde. „Wir unterstützen das Projekt“, versichert Bürgermeister Köck. Die Gemeinde schaue aber bei den Plänen genau hin: „Wenn neu gebaut wird, sollte es schon eine Einrichtung werden, in der sich die älteren Leute wirklich wohl fühlen können.“

jm