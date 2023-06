Großbaustelle an der Rottacher Seestraße: Kompromiss für mehr Ruhe am Samstag

Von: Christina Jachert-Maier

Die Großbaustelle an der Rottacher Seestraße ist für die Hotelbetriebe in der Nachbarschaft eine große Belastung. Die Zech Group errichtet dort ein Luxushotel. © tp

Um das Luxushotel Severin‘s an der Rottacher Seestraße hochzuziehen, gibt die Bremer Zech Group Gas. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft soll es jetzt zumindest samstags leiser werden.

Rottach-Egern – Die meisten Gäste reisen samstags an. Da beginnt schließlich das Wochenende. Rechtlich ist der Samstag aber ein Werktag, weshalb auf der Baustelle fürs Luxushotel Severin’s an der Rottacher Seestraße an diesem Tag kräftig gearbeitet wird. Der Lärm bedeutet für die Hotels und Restaurants im Umkreis eine große Belastung. „Es hat schon Gäste gegeben, die am liebsten auf dem Absatz wieder umgedreht hätten“, berichtet Bürgermeister Christian Köck (CSU). An ihn hatten sich zwei Anlieger mit der Bitte um Hilfe gewandt. Deren Wunsch wäre es gewesen, so Köck, dass die Baustelle samstags ruht. Eine solche Vorgabe könne die Gemeinde aber schon im Sinn der Gleichbehandlung nicht machen: „Da müsste ich alle Baustellen im Ort samstags schließen.“ Der Gesetzgeber erlaube werktags einen Baustellenbetrieb bis 19 Uhr.

Verzicht auf lärmintensive Arbeiten am Samstag

In Gesprächen mit dem Bauherren, der Bremer Zech Group, sei es ihm aber gelungen, einen Kompromiss zu erwirken, berichtet der Bürgermeister. Der Investor habe zugesichert, am Samstag künftig auf lärmintensive Arbeiten zu verzichten – und den Zeitverzug in Kauf zu nehmen. Auf seine Bitte hin habe der Bauherr auch das Gespräch mit den Betroffenen gesucht.

Um die Kommunikation zu erleichtern, hat die Zech Group eine Website für die Nachbarschaft eingerichtet, die laufend über die Arbeiten informiert (wir berichteten). Das sei ein gutes Instrument, meint Köck, reiche aber im Konfliktfall nicht aus: „,Man muss miteinander reden.“

Die Bauarbeiten durch weitere Vorgaben zu hemmen, halte er für wenig sinnvoll: „Dann dauert das Ganze länger.“ Das Hotel soll Ende 2024 fertig sein.