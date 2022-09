Kreuther Offensive für Öko-Wärme: Hackschnitzelheizwerk versorgt Kindergarten, Schule, Turnhalle, Hort und Tourist-Info

Nah beieinander liegen in Kreuth Kindergarten, Schule, Turnhalle, Hort und Tourist-Info. Möglichst schnell soll ein zentrales Hackschnitzelheizwerk entstehen, das alle Gebäude versorgt. © THOMAS PLETTENBERG

Hackschnitzelheizwerk statt Gas oder Öl: Noch im kommenden Winter sollen Kindergarten, Schule, Turnhalle, Hort und Tourist-Info in Kreuth über ein Nahwärmenetz versorgt werden. Ein Projekt, das die Nahwärme Kreuth GbR stemmt. Dahinter stehen fünf Kreuther Unternehmer. Vier davon gehören dem Gemeinderat an.

Kreuth – Es ist ein Vorzug, dass in Kreuth Kindergarten, Schule, Turnhalle, Hort und Tourist-Info (TI) so dicht beisammen liegen. So ist es keine allzu große Sache, eine Heizzentrale zu errichten, die alle Gebäude mit Wärme versorgt. Das Hackschnitzelheizwerk wird auf dem Parkplatz hinter der TI entstehen. Wenn die Fördermittel rechtzeitig bewilligt werden, könnte die Nahwärme noch im kommenden Winter ans Netz gehen. „Das ist das Ziel, aber der Zeitplan ist schon ziemlich ambitioniert“, sagt Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) auf Nachfrage.

Beratung in nicht öffentlicher Sitzung

Dass die Gemeinde Kreuth schon im April einen Auftrag zur Wärmelieferung vergeben hat, ist einer öffentlich einsehbaren Online-Plattform für Auftragsvergaben zu entnehmen. Im Gemeinderat wurde darüber nur nicht öffentlich beraten. Dabei fiel die Entscheidung, von fossiler Energie auf nachwachsenden Rohstoff umzuschwenken, schon im vergangenen Jahr, als ein Krieg in der Ukraine noch in der Zukunft lag. Aber der Wille, sich von fossiler Energie zu verabschieden, war schon da. Und nachdem Handlungsbedarf besteht – bei einem Teil der Gebäude ist ein Austausch der Heizungsanlage überfällig – war man sich im Gemeinderat einig, dass ein Hackschnitzelheizwerk die beste Möglichkeit wäre, die kommunalen Gebäude mit Wärme zu versorgen.

Gemeinde wollte Nahwärme-Netz erst selbst erstellen

„Erst wollten wir es selbst machen“, berichtet Bierschneider. Doch schon bei den ersten Kostenschätzungen – sie lagen bei 700 000 bis 800 000 Euro – schwenkte die Gemeinde um. „Wir haben so viele andere Projekte, da können wir keine Nahwärme über Kredite finanzieren“, meint Bierschneider. Der Gemeinderat habe also entschieden, sich einen Vertragspartner zu suchen, der die Anlage erstellt und betreibt. „Die Gemeinde nimmt nur die Wärme ab“, erklärt der Bürgermeister. Den Auftrag hat die Nahwärme Kreuth GbR erhalten. Volumen: 350 000 Euro. Die Summe entspricht der geschätzten Wärmelieferung für vier Jahre. Der Vertrag selbst läuft 20 Jahre.

Kreuther Gemeinderäte nehmen die Dinge selbst in die Hand

Aufhorchen lässt, wer hinter der GbR steht: fünf Kreuther Unternehmer, vier davon gehören dem Gemeinderat an, Es sind Rechtsanwalt Markus Wrba (FWG), Elektroinstallateur Christian Bock (CSU), Tiefbauer Leonhard Rohnbogner (CSU), Hochbauer Joseph Rohnbogner (SPD) und Heizungsbauer Stefan Gerold, der dem Gremium nicht angehört. „Das ist eine super coole Sache“, sagt Wrba, Geschäftsführer der GbR. Antrieb sei die Idee, den Ort energieautark und unabhängig vom Gas zu machen. „Verdienen lässt sich damit nichts“, sagt der Jurist. Die Anlage werde sich frühestens in 15 Jahren amortisieren. Nachdem die Gemeinde nicht in der Lage sei, dies finanziell zu stemmen, hätten sich die entsprechenden Fachleute im Gemeinderat entschlossen, die Dinge persönlich in die Hand zu nehmen: „Quer durch die Fraktionen.“

EU-weite Ausschreibung: „Es war uns wichtig, dass alles sauber abläuft.“

Bierschneider betont vor allem eines: „Es war uns sehr wichtig, dass alles sauber abläuft.“ Der Auftrag wurde zweimal ausgeschrieben, zuletzt europaweit. Es gab einen Mitbewerber, aber die heimische GbR setzte sich durch. Bei den Beschlüssen rund um die Vergabe hätten die beteiligten Gemeinderäte nicht mitgestimmt, erklärt Bierschneider. Im Übrigen sei es ein Vorteil, dass Kreuther Unternehmer das Rennen gemacht hätten und nicht irgendwer von sonstwo. „Die sind dann auch da, wenn mal was fehlt.“

Umwandlung in GmbH

Um der Transparenz willen wird die GbR jetzt in eine GmbH umgewandelt. Die Gemeinde wird Mit-Gesellschafterin, der Vertrag wird morgen unterzeichnet. Die Umwandlung diene der Transparenz, sagt Bierschneider: „Dann haben die Bürger auch Einblick in die Zahlen.“

Nachbarn haben Interesse am Anschluss

Inzwischen haben Anlieger im Zentrum bereits den Willen bekundet, ebenfalls ans neue Netz anzuschließen. Aktuell, so Wrba, warte er noch auf die Bewilligung der Förderanträge. Erst danach könnten die Aufträge für den Bau vergeben werden. Er hofft, dass dies bald der Fall sein wird: „Wir wollen noch in der kommenden Heizperiode loslegen.“