Krieg in der Ukraine: Überparteiliches Bündnis ruft zu Friedens-Demo in Rottach-Egern auf

Von: Gabi Werner

Wunsch nach Frieden: Vielerorts in Deutschland – wie hier in Köln – demonstrierten die Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Am Sonntagnachmittag ist eine Kundgebung in Rottach-Egern geplant. © dpa

Das Schicksal der Menschen in der Ukraine bewegt auch die Bürger im Landkreis Miesbach. Ein überparteiliches Bündnis ruft für Sonntag (27. Februar) zu einer Kundgebung in Rottach-Egern auf.

Rottach-Egern - „Wir stehen an Eurer Seite.“ Das ist die Botschaft, die die Organisatoren der Friedens-Kundgebung am Sonntag (27. Februar) in Rottach-Egern, in Richtung Ukraine senden möchten. Dazu aufgerufen hat ein überparteiliches Bündnis aus den Jugendorganisationen von CSU, SPD, FDP und den Grünen: Veranstalter sind die Junge Union Tegernsee-Egern-Kreuth, die Jusos im Landkreis Miesbach, die Julis Oberland und die Grüne Jugend Miesbach. Sie wollen nach eigenen Worten „ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen“.

Teilnehmer sollen mit Fahnen und Plakaten erscheinen

Dazu treffen sich die Menschen von 16 bis 17 Uhr an der Friedensglocke „Die Egerner“ in Rottach-Egern (Ganghoferstraße 37). Gemeinsam mit möglichst vielen Teilnehmern wolle man ein Zeichen für die Ukraine und gegen den Angriffskrieg Putins setzen. „Hierzu bitten wir euch, zahlreich mit Fahnen, Plakaten und sonstigen Kundgebungsmitteln zu kommen“, heißt es. Aufgrund des Infektionsschutzes gilt während der gesamten Demonstration eine FFP2-Maskenpflicht.

