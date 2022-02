Künftig Gebühren am Wallberg-Parkplatz - Vergünstigte Tickets für Gäste der Bergbahn

Von: Christina Jachert-Maier

Überfüllt ist der Parkplatz der Wallbergbahn oft schon am frühen Morgen. Ein System zur Parkraumbewirtschaftung soll für Entspannung sorgen. © Archiv tp

Die Wallbergbahn installiert im Frühling ein modernes System zur Parkraumbewirtschaftung. Gäste der Bergbahn parken verbilligt.

Rottach-Egern - Bei gutem Wetter ist der Parkplatz an der Wallbergbahn schon am frühen Morgen rappelvoll. Allerdings handelt es sich bei den Ausflüglern, die dort parken, nur zum Teil um die Kundschaft der Bergbahn. Der Anteil der Fremd-Parker habe sich seit Beginn der Pandemie noch stark erhöht, meint Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH:„Teils war der Parkplatz voll, obwohl die Bahn gar nicht in Betrieb war.“ Dem begegnet das Unternehmen jetzt mit der Installation eines modernen Systems zur Parkraumbewirtschaftung. Es arbeitet ohne Schranken, aber mit einer Erfassung der Fahrzeug-Kennzeichen durch Kameras.

Ausflügler blockieren Bergbahn-Parkplätze

Erreichen will die Wallbergbahn vor allem eines: dass für ihre Kundschaft genug Parkraum zur Verfügung steht. Die vorhandene Anzahl von rund 500 Stellplätzen sollte dafür ausreichen. Aber gerade im Sommer, berichtet Asenstorfer, nutzten Radfahrer und Wanderer den Parkplatz als Ausgangspunkt für ihre Touren und nähmen der Bergbahn-Kundschaft die Stellplätze weg. „Es hat sich herumgesprochen, dass das einer der wenigen Parkplätze im Tal ist, der nichts kostet.“

Mit Beginn der kommenden Sommersaison ist es vorbei mit den Gratis-Parkplätzen. Gäste der Wallbergbahn zahlen einen stark vergünstigten Preis, andere Ausflügler müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die genauen Tarife sind Asenstorfer zufolge noch nicht festgelegt. Kurzzeitparker könnten aber weiter gebührenfrei parken.

Kennzeichen-Erfassung statt Schranken

Das Zugangssystem des Anbieters Skidata braucht keine Schranken. „Das war uns wichtig“, meint Asenstorfer. Schranken sind störanfällig und erfordern die stete Anwesenheit eines Mitarbeiters vor Ort. Bei dem System, das im kommenden Frühjahr installiert wird, erfassen Kameras die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge. Wer vor Ort nicht bezahlt hat, kann leicht ausfindig gemacht und zur Kasse gebeten werden. Die Installierung der Kameras ist mit Umbauten der Zufahrt verbunden. Die Fahrzeuge werden so geführt, dass es unmöglich wird, der Kameraerfassung auszuweichen. Die Fahrer erhalten aber auch eine Möglichkeit, noch umzudrehen, wenn sie keinen mit Gebühren belegten Parkplatz ansteuern wollen. Digitale Anzeigetafeln sorgen für die nötigen Informationen. „Das Charmante“ sei die Möglichkeit, auch die Auslastung anzuzeigen, erklärt Asenstorfer. Um den Parkplatz mit dem neuen System auszustatten, investiert die Wallbergbahn knapp 100 000 Euro.

