Sie packt bei jedem Wetter die Staffelei aus: Stephanie Paula lädt zur Vernissage nach Rottach-Egern

Von: Alexandra Korimorth

Der Bahnhof als Motiv und Schaffensort für das „Gmunder Seeidyll“: Stephanie Paula stellt dieses und andere Werke jetzt im Rottacher Seeforum aus. © Max Kalup

In ihrer Ausstellung „Berge Wasser Menschen“ zeigt Künstlerin Stephanie Paula ihre Werke im Rottacher Seeforum. Die Motive wurzeln am Tegernsee.

Rottach-Egern – Mit der Ausstellung „Berge Wasser Menschen“ im Seeforum hat sich Stephanie Paula einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Die Malerin aus Ehekirchen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) stellt ihre Gemälde an dem Ort aus, wo sie entstanden.

Es sind großformatig- panoramahafte (180 mal 80 Zentimeter), farbstarke, lichtreiche, lustvoll-lebendige Gemälde, die ab kommenden Freitag bis einschließlich Sonntag zu sehen sein werden. Sie zeigen die Orte, die Stephanie Paula, ehe sie 2010 der Liebe wegen nach Neuburg an der Donau gezogen ist, entdeckt und erlebt hat. Die Motive, wie etwa der Faschingsbetrieb mit jungen Leuten in historischen Kostümen an der Speckalm am Sudelfeld oder der Volksfestbetrieb in Gmund, wo sie die Parallele von Modernität und Tradition faszinierte, zeigen glückliche Erinnerungen. Ihr (mittlerweile) Ehemann wollte ihr seinerzeit Bayern schmackhaft machen und hat mit seiner Vorstellung der besonderen und besonders schönen und lebendigen Ecken seiner Heimat im Tegernseer Tal angefangen.

Oktoberfest, Kuhstall oder Schlachtbetrieb: Künstlerin malt überall

„Malerisch habe ich Bayern vom Tegernsee aus erschlossen“, sagt die gebürtige Düsseldorferin, die ihre Kunst erst zwei Jahre lang in New York an der Art Student League und dann sechs Jahre in St. Petersburg/Russland an der Ilja Repin Akademie erlernte. „Ich suche mir immer Motive, wo das Leben spielt, wo Emotionen sind und es abenteuerlich ist. Und meistens ist der Weg dorthin auch schon recht abenteuerlich“, sagt sie lachend und mit Blick auf ihre Malsessions auf dem Wallberg, auf dem Brauneck, dem Wendelstein, bei einem Waldfest oder am Oktoberfest, im Kuhstall, in einem hiesigen Schlachtbetrieb, in einer guten Stube, zwischen den Segelbooten im Yachtclub Tegernsee oder am Schiffsanleger in Schliersee.

Sonne, Regen, Schnee? Alles kein Problem. Stephanie Paula packt bei jedem Wetter Staffelei, Leinwand, Pinsel und Ölfarben aus und malt direkt „vom Leben“ –- auch gerne mittendrin. Hauptsache Blick und/oder Motiv und das Licht passen, und sie findet einen Standort, wo sie nicht überrannt wird.

Einen solchen hat sie jetzt beim Adventszauber am Tegernsee, den sie eigentlich in der ihr eigenen impressionistischer Manier auf Leinwand bannen wollte, nicht gefunden. Dafür aber am Gmunder Bahnhof. Den wollte die 47-Jährige eigentlich im Sommer schon einmal malen, wären ihr nicht die beiden Einzelausstellungen oben auf dem Brauneck und in Salzburg dazwischen gekommen.

„Wie ein Postkartenmotiv“: Paula lässt sich von Gegebenheiten inspirieren

Statt Sommerurlauber am Bahnhof, statt Menschen im Glühwein-Taumel in Rottach-Egern, statt Hüttenzauber im Biergarten auf Gut Kaltenbrunn und den berühmten Blick auf den See (der bei Schneefall einfach nicht zu sehen war), wurde es das „Gmunder Schneeidyll“. Der harmonische Kontrast zwischen dem warmen Gelb des Bahnhofsgebäudes und der kühlen Vielfarbigkeit des Schnees und dazwischen die blinkenden Lichter, hätten sie fasziniert. „Und obendrein die Tatsache, dass die Kirche durch den Bahnhofsvorbau eigentlich von ganz allein in einen Rahmen eingebettet ist.

„Das Ganze ist wie ein klassisches Postkartenmotiv“, erklärt Paula, die sich stets von Gegebenheiten führen lässt und dann die Atmosphäre einfängt. Dazu tragen auch die Gespräche bei, die sie mit den Menschen vor Ort führt. So hat sie beim Malen auch Mitglieder des Kunst- und Kulturvereins Rottach-Egern kennengelernt, bei dem sie nun selbst seit über einem Jahr Mitglied ist. Nicht zuletzt ihnen will Stephanie Paula mit ihrer Ausstellung „Berge Wasser Menschen“ zeigen, was es bedeutet, im Tegernseer Tal seine künstlerische Heimat gefunden zu haben. ak

Die Ausstellung

„Berge Wasser Menschen“ läuft vom 16. bis 18. Dezember, täglich zwischen 14 und 19 Uhr im Seeforum, Nördliche Hauptstraße 35. Die Vernissage findet am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr statt.

