Lehrermangel an Mittelschulen: Schulleiter im Tegernseer Tal müssen Stunden kürzen und mit Personal jonglieren

Dass in den bayerischen Grund- und Mittelschulen akuter Lehrermangel herrscht, ist ein bekanntes Problem. Doch die Situation hat sich zum neuen Schuljahr noch einmal verschärft – und lässt Lehrerverbände und vielerorts auch Schulen Alarm schlagen.

Im Tegernseer Tal macht sich das Fehlen der Lehrkräfte ebenfalls deutlich bemerkbar – „wir können nur noch das Notwendige leisten“, sagt etwa Ulrich Throner, Rektor der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern, auf Nachfrage.

Keine zweite Kunststunde mehr für die dritten und vierten Klassen, ein Wegfall des differenzierten Sportunterrichts bei einigen Jahrgängen der Mittelschule: Kürzungen im Lehrplan lassen sich auch an Throners Schule angesichts des fehlenden Personals nicht vermeiden. Ganz zu schweigen von zusätzlichen schulischen Angeboten. „Uns fehlt mittlerweile die Möglichkeit zum Gestalten“, bedauert der Rektor.

Quereinsteiger in den Randfächern

Um den normalen Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können, muss der Schulleiter auf verschiedene Maßnahmen zurückgreifen: So werden etwa in Randfächern wie Kunst oder Sport auch sogenannte Substitutionskräfte, also Quereinsteiger, eingesetzt. Außerdem müssten nun auch Lehrkräfte Klassleitungen übernehmen, die eigentlich nur in Teilzeit beschäftigt sind. „Das ist weder für den Kollegen noch für die Kinder optimal“, räumt Throner ein. Aber: Was tun, wenn man schlichtweg nicht genügend Köpfe hat?

Throner sieht dem neuen Schuljahr jedenfalls mit gemischten Gefühlen entgegen. Vor allem deshalb, weil keine Aussicht darauf bestehe, dass sich die Situation auf absehbare Zeit wieder entspannt. „Die Lage hat sich absolut zugespitzt, das lässt sich nicht von der Hand weisen“, sagt der Rottacher Schulleiter.

Schulleiterin muss Klassleitung übernehmen

Ob groß oder klein: Zu spüren bekommen die Auswirkungen des Lehrermangels wohl die meisten Schulen im Landkreis. Auch für Claudia Horstmann, Rektorin der Grundschule Tegernsee, hat die Situation Konsequenzen. Eine ihrer Lehrkräfte habe sich zum kommenden Schuljahr nach Oberfranken versetzen lassen – einen adäquaten Ersatz gab es nicht. Nun müsse sie als Schulleiterin eine eigene Klassleitung übernehmen, um den Ausfall zu kompensieren, sagt die 60-jährige Rektorin. Eine Doppelbelastung, die nur schwer zu stemmen sei. „Das geht auf meine Kosten“, stellt Horstmann fest.

Auch auf die Unterstützung einer Lehramtsstudentin, die im Herbst gerade erst ihr letztes Examen ablegt und ihr Referendariat zugunsten des Unterrichtens um ein Jahr zurückstellt, wird die Tegernseer Schule zurückgreifen. All diesen Bemühungen zum Trotz müssen auch in Tegernsee einige Zusatzstunden aus dem Lehrplan gestrichen werden, wie Horstmann berichtet. Auch sie sagt: „Die Situation wird immer schwieriger.“

Drastischer noch hatte es zu Beginn der Sommerferien die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, formuliert: „Alles ist viel schlimmer als gedacht“, sagte sie damals über den sich zuspitzenden Lehrermangel und das Streichkonzert beim Unterrichtsangebot.

