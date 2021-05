Noch viele Termine frei: Lockdown trifft auch Corona-Testzentrum beim Bachmair Weissach

Betreiber rechnet mit mehr Resonanz bei sinkender Inzidenz

von Christina Jachert-Maier schließen

Noch hat das Corona-Schnelltestzentrum beim Hotel Bachmair Weissach viele freie Kapazitäten. Auch hier macht sich der Lockdwon bemerkbar. Wo nichts offen hat, sind auch Tests wenig gefragt.

Weissach - Die Testtermine werden online im Zwei-Minuten-Takt vergeben. Und sehr, sehr viele sind noch frei. Aktuell herrscht Leere im neu eingerichteten Covid-Schnelltestzentrum auf dem Gelände vor der Event-Arena beim Hotel Bachmair Weissach. „Man merkt halt die hohe Inzidenz“, seufzt Daniel Dosch. Als Geschäftsführer der Firma Pixel Branding aus München führt er gemeinsam mit seiner Ehefrau zwei Ableger des deutschlandweit tätigen Unternehmens COVID Schnelltestzentrum im Landkreis: eine im Tegernseer Tal und eine in Holzkirchen.

Tagesausflügler im Blick

Ausgerichtet sind beide Stationen zu einem großen Teil auf Tagesausflügler. Wer Kurs nimmt aufs Tegernseer Tal, könne gleich nach der Abfahrt von der Autobahn zum Holzkirchner Testzentrum im Gewerbegebiet fahren und sich aus dem Auto heraus testen lassen, meint Dosch. Eine Viertelstunde später ist das Ergebnis via QR-Code auf dem Handy abrufbar. „Dann kann ich am Tegernsee gleich ins Restaurant gehen“, meint Dosch.

Nur: Aktuell lässt die bayernweit höchste Inzidenz den Landkreis im Lockdown verharren. Die Biergärten haben geschlossen, die Läden zum größten Teil auch – da hilft ein Negativ-Test nichts. Somit legt der Lockdown auch die Corona-Teststationen lahm.

Beim Test im Auto sitzen bleiben

Das Zentrum in Holzkirchen hat seit 10. Mai geöffnet, die Station in Weissach seit vergangenen Montag. In beiden Zentren sind je sechs Mitarbeiter beschäftigt, die für ihre neue Aufgabe geschult wurden. „Die meisten kommen aus der Eventbranche“, berichtet Dosch. Er ist davon überzeugt, dass sich das Blatt mit sinkender Inzidenz wenden wird. Wenn Hotels und Restaurants wieder öffnen dürfen, Büros wieder besetzt werden, dürfte die Nachfrage nach Tests riesig sein. Zumindest so lange, bis ein Großteil der Bürger vollständig geimpft ist. Darauf setzt Dosch, der schon wegen weiterer Standorte für Testzentren verhandelt. Neben den Gratis-Schnelltests werden auch kostenpflichtige PCR-Tests angeboten, man kann sich als Fußgänger einbuchen oder aus dem Auto heraus testen lassen.

Keine Anbindung ans Registrierungssystem des Landkreises

Für die Kooperation mit dem Bachmair Weissach ist Dosch dankbar, wie auch für die Unterstützung der Firma Sandoz/Hexal in Holzkirchen, auf deren Parkplatz die Station steht. 400 Tests pro Tag wären beim Bachmair Weissach leicht möglich, in Holzkirchen sogar 600. Termine sind online über www.covid-schnelltestzentrum.de buchbar. Die vom Unternehmen betriebenen Zentren sind nicht an das Registrierungsportal des Landkreises (www.reihentestung.de) angebunden.