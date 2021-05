Feierabendbier am Corona-Maibaum: Mehr als 20 Personen folgen Einladung - Polizei greift ein

„Ein absolutes No-Go“

Ein Feierabendbier unterm Corona-Maibaum am Rottacher Rathaus: Dazu wurde trotz Lockdown über soziale Netzwerke eingeladen. Mehr als 20 Besucher kamen - und die Polizei rückte an.

Rottach-Egern – Während in den Nachbarlandkreisen die Biergärten endlich öffnen dürfen, hält eine weiterhin hohe Inzidenz das Tegernseer Tal im Lockdown gefangen. Deshalb sollte am Rottacher Rathaus eigentlich auch kein Maibaum stehen. Der alte musste aus Sicherheitsgründen weg, ein neuer hätte wegen der Corona-Regeln nicht aufgestellt werden dürfen.

Corona am Tegernsee: Einladung zum Feierabendbier am Maibaum - 25 Besucher kommen mit Getränken und Brotzeit

Wie berichtet, geschah dies in der Nacht zum 1. Mai aber doch, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Seitdem reckt sich beim Rathaus ein sauber geschälter Stamm in die Höhe, der statt der üblichen Zunftzeichen Motive wie eine Spritze, einen durchgestrichenen Bierkrug und die zur bekannten Merkel-Raute geformten Hände der Bundeskanzlerin zeigen. Auf einer Holztafel ist der Spruch zu lesen „Ausgangssperre, Maskenpflicht, a jeder ist ein Bösewicht. Hustn, Schnupfn, Heiserkeit, für an Spaß werds langsam Zeit.“

Für noch mehr Spaß sollte offenbar ein bierseliges Treffen bei diesem Maibaum sorgen. Über soziale Netzwerke wurde für Montag, 19 Uhr, zum Feierabendbier neben dem Rathaus geladen. Kurz vor Beginn erhielt auch die Polizei Bad Wiessee Nachricht. Ein Streifenwagen rückte an, zwei Beamte beobachteten das Geschehen.

Etwa 25 Besucher kamen mit Getränken und Brotzeit zum verabredeten Platz. Sie saßen auf Klappstühlen, in der Wiese oder einfach auf dem Boden. Auf Abstand, aber ohne Maske. Zu diesem Zeitpunkt seien die Corona-Regeln noch nicht verletzt worden, erklärt Thomas Heinrich, Leiter der Polizeiinspektion Bad Wiessee. Es habe sich aus seiner Sicht zunächst auch um keine Versammlung gehandelt. Es gab keine Plakate, keine Redner, nur Menschen, die mit Abstand unter freiem Himmel aßen und tranken.

Corona in Rottach-Egern: Feier am Maibaum - Polizei fordert Anwesende auf Masken zu tragen

Das Bild änderte sich, als die Brotzeiten verputzt waren. Man wechselte munter die Plätze, rückte näher zusammen. Inzwischen war auch Inspektionsleiter Heinrich vor Ort. Er griff ein und forderte alle Anwesenden auf, Masken zu tragen. Das jedoch lehnte die Gruppe rundweg ab. „Es gab einige Diskussionen“, berichtet Heinrich. Die seien aber sachlich und in freundlichem Ton geführt worden. Als der Polizei-Chef auf den Anordnungen bestand, löste sich die Gruppe gegen 20 Uhr auf.

Bürgermeister Christian Köck hatte das Rathaus am Montag gegen 17.30 Uhr verlassen. Dass wenig später ein Treffen gleich neben seinem Amtssitz geplant war, wusste er nicht. „Ich habe davon nichts mitbekommen“, versichert Köck. Aber der Bürgermeister will der Sache nachgehen, die Verantwortlichen ausfindig machen und zur Rede stellen. „In diesen Zeiten ist so eine Aktion ein absolutes No-Go“, sagt er. Alle müssten sich jetzt am Riemen reißen und alles dafür tun, damit die Inzidenz endlich auf einen Wert fällt, der Öffnungen ermöglicht.

Nach Corona-Feier am Maibaum: Bürgermeister will Verantwortliche zur Rede stellen

Noch nicht entschieden ist, was mit dem Corona-Maibaum passiert, von dem noch immer nicht bekannt ist, wer ihn aufgestellt hat. „Das war halt ein Scherz in der Freinacht“, meint Köck. Nachdem handwerklich nichts auszusetzen sei und der 24 Meter hohe Baum sicher stehe, werde er ihn nicht gleich entfernen lassen, so Köck. Anders sehe es allerdings aus, wenn er zum Ort verbotener Partys werden sollte.

Die Bayerische Seenschifffahrt am Tegernsee startet, sobald die Biergärten öffnen. Je nach Corona-Inzidenzwerten könnte das noch im Mai klappen.