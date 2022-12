Spenden-Auktion: Wer ersteigert Heinz Viehwegers „Mannäken Pis“?

Von: Stephen Hank

Teilen

Das „Mannäken Pis“ kann derzeit in der Schalterhalle der Rottacher Sparkasse besichtigt werden. Die Aufnahme zeigt Künstler Heinz Viehweger (M.) mit Elke Schuster von der Bankfiliale und Redaktionsleiter Stephen Hank. © Stefan Schweihofer

Zugunsten der Merkur-Aktion „Leser helfen Lesern“ versteigert Künstler Heinz Viehweger die Skulptur „Mannäken Pis“. Das Startgebot liegt bei 700 Euro.

Landkreis – Bislang existierte sie nur auf dem Papier. Doch es gibt sie wirklich, die Tegernseer Version des berühmten „Manneken Pis“, die in den vergangenen Monaten in den Karikaturen von Heinz Viehweger eine wahre Odyssee durchs Tegernseer Tal und die Welt durchlebt hat. Endstation könnte jetzt ein Garten im Landkreis sein: Die Skulptur wird zugunsten der Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung meistbietend versteigert.

Seltener Sellerie in Kreuth, ewige Baugruben und Oligarchen in Rottach-Egern, Kunstaktionismus in Tegernsee – das „Mannäken Pis“ des Malers und Bildhauers Heinz Viehweger aus Tegernsee zeigt sich auf seiner Bilderreise als origineller Mahner. „Es soll auf humorvolle Weise den Finger in die Wunde legen“, sagt der 84-Jährige. Seit einigen Jahren bereichert Viehweger als „Föhnanderl“ die Heimatzeitung mit seinen Karikaturen. Die Idee, eine seiner Figuren greifbar zu machen, sei einer künstlerischen Eingebung gefolgt – und dem Wunsch, mit seiner Kunst Gutes zu tun. Schon früh war klar, dass das „Mannäken Pis“ für „Leser helfen Lesern“ versteigert werden soll.

Besichtigung in der Kreissparkasse

Nun also ist es so weit. Die lebensgroße Figur, gefertigt aus Polyester und bunt lackiert, wartet darauf, eine neue Heimat zu finden. „Sie ist für den Außenbereich geeignet“, betont Viehweger, der über Wochen immer wieder an der Skulptur modelliert hat. Standort könnte an einem Teich oder Schwimmbecken sein. Denn dank eines Schlauchs wird die zentnerschwere Figur – wie ihr berühmtes historisches Vorbild in der belgischen Hauptstadt Brüssel – tatsächlich zum „Mannäken Pis“, zum „pissenden Männlein“.

Die originelle Skulptur „Mannäken Pis“ in Aktion. © privat

In der Filiale der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee in der Nördlichen Hauptstraße 23 in Rottach-Egern können Interessierte die Skulptur und ihren Werdegang ab sofort zu den üblichen Geschäftszeiten live bewundern – und sich überlegen, wie viel sie bereit sind, für die hochwertige künstlerische Figur auszugeben. Das Startgebot liegt bei vergleichsweise bescheidenen 700 Euro.

Wer ebenfalls einen „echten Viehweger“ zu Hause haben, aber nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte: In Kürze versteigert unsere Zeitung für die Aktion „Leser helfen Lesern“ auch wieder die Originale seiner in den vergangenen Monaten veröffentlichten Karikaturen. Hier liegen die Startgebote bei 40 Euro. sh

So funktioniert‘s

Die Versteigerung Mit einem Klick auf „Angebot abgeben“ öffnet sich ein Mailformular, in das Sie Ihr Angebot ab 700 Euro eingeben können. Wahlweise schicken Sie eine Mail mit Ihrem Angebot direkt an redaktion@tegernseer-zeitung.de. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Kontaktdaten anzugeben. Die Versteigerung der Skulptur läuft vorerst bis Mittwoch, 14. Dezember, 18 Uhr. Der Bieter mit dem höchsten Gebot erhält nach Auktionsende eine Benachrichtigung über den Zuschlag per E-Mail oder Telefon. Sind zwei Bieter am Ende gleichauf, bekommt derjenige, der den Höchstbetrag zuerst geboten hat, den Zuschlag. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der von Ihnen gebotene Betrag muss im Falle einer Benachrichtigung spätestens am Dienstag, 20. Dezember, auf dem Spendenkonto der Aktion „Leser helfen Lesern“ bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee eingegangen sein. Die Kontoverbindung lautet IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00.

Jedes Jahr im Advent ruft die Heimatzeitung zum Spenden auf. Heuer kommt der Erlös von „Leser helfen Lesern“ drei Projekten im Landkreis zugute.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.