Medizinisches Versorgungszentrum jetzt auch in Rottach

Krankenhaus Agatharied erweitert Verbund

Von Stephen Hank schließen

Der Kooperationsverbund der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) des Krankenhauses Agatharied wächst. Ab sofort ergänzt das Orthozentrum Rottach die ambulante Sparte der Kreisklinik.

Rottach-Egern – „Auch in den kommenden Jahren wird die Verlagerung verschiedener Operationen, Interventionen und anderer Behandlungen vom stationären in den ambulanten Sektor, die sogenannte Ambulantisierung, weiter voranschreiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. „Aus diesem Grund hat das Krankenhaus Agatharied bereits vor Jahren begonnen, entsprechende Strukturen aufzubauen.“ So ist es seit Langem an der ambulanten Palliativversorgung und an drei medizinischen Versorgungszentren mit orthopädisch-unfallchirurgischen sowie chirurgischen Schwerpunkten beteiligt und betreibt zudem das ambulante OP-Zentrum Oberland in Holzkirchen. „Die Aktivitäten im ambulanten Bereich dienen dazu, Versorgungslücken zu schließen, sektorenübergreifende Versorgungsmodelle zu schaffen und letztlich für die Patienten eine abgestimmte, durchgängige Behandlung in möglichst hoher Qualität anzubieten“, sagt Krankenhaus-Vorstand und MVZ-Geschäftsführer Benjamin Bartholdt. Vermarket wird das Angebot unter dem Oberbegriff Orthoclinik Agatharied.

Orthozentrum eine alt eingesessene Praxis

Neu im Verbund ist nun das Orthozentrum Rottach. Vor mehr als 30 Jahren von Dr. Manfred Kratzer und Dr. Klaus Mayring gegründet, wird die alt eingesessene Praxis mittlerweile von der nächsten Generation Ärzte betrieben: Dr. Thomas Müller, Dr. Martin Schier und Wolfgang Orth führen das Behandlungskonzept fort. Spezialisiert sind sie auf die Behandlung von Erkrankungen beziehungsweise Verletzungen des Bewegungsapparats.

Ergänzung um operative Orthopädie geplant

Für die Patienten ändert sich erst mal nur der Name. „Unser Team, unser Leistungsspektrum und unsere Sprechzeiten bleiben wie gewohnt“, erklärt Müller. Perspektivisch soll das Spektrum in Rottach-Egern um die operative Orthopädie ergänzt werden.

