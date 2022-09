Mehr als nur ein Lifting für Schönheitsfarm

Von: Alexandra Korimorth

Blick in den Garten der Schönheitsfarm. Im Haus hinten wohnte bis zu ihrem Tod Gründerin Gertraud Gruber. Es soll im ersten Bauabschnitt durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Anschließend ist des Hauptgebäude an der Reihe. © Archiv

Für die Schönheitsfarm Gruber steht mehr als eine Verjüngungskur an. Um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein, soll ein neues Schönheitszentrum mit medizinischer Abteilung entstehen. Der Gemeinderat machte den Weg frei für die Planung.

Rottach-Egern – Im März ist Gertraud Gruber, Gründerin der Schönheitsfarm, Unternehmerin und Ehrenbürgerin von Rottach-Egern, hochbetagt verstorben. In die Jahre gekommen – wenngleich ebenfalls bestens gepflegt – sind auch die Zimmer und Gebäude ihrer Schönheitsfarm, die sie 1955 eröffnete. Um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben und das Erbe der Pionierin in die nächsten Generationen zu tragen, soll die Farm erneuert werden.

Gertraud Gruber (†), Gründerin der Schönheitsfarm. © MM-Archiv

Wie die Schönheitsfarm Gertraud Gruber GmbH der Gemeinde Rottach-Egern mitteilte, soll am bisherigen Standort ein neues Schönheitszentrum mit medizinischer Abteilung entstehen. Man stellt sich zwei Hauptgebäude mit Verbindungsbau in der Mitte in Hantelform entlang des Berta-Morena-Wegs vor. Die Planungen befinden sich noch in einem frühen Stadium. Aber die Realisierung ist seitens des Unternehmens in zwei Bauabschnitten geplant, damit ein Weiterbetrieb im jeweiligen Bestand möglich ist.

Schönheitsfarm von Gertraud Gruber soll erneuert werden: Gemeinde befürwortet erste Pläne

Erst soll die die Erneuerung im Berta-Morena-Weg 3 angegangen werden, in dem Gertraud Gruber selbst zuletzt gelebt hat. Dann der Bereich, der heute das Hauptgebäude am Ulrich-Stöckl-Weg 18 und Berta-Morena-Weg 1 umfasst. „Die Erneuerung der Schönheitsfarm wird nicht gleich morgen kommen“, ergänzte Bürgermeister Christian Köck (CSU) die Ausführungen von Bauamtsleiterin Tanja Butz bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (13. September). Aber er zeigte nicht nur Verständnis für die Pläne, sondern goutierte sie.

Neue Pläne für Schönheitsfarm: Flächennutzungsplan wird dafür geändert

Die Schönheitsfarm sei schon immer ein Vorzeigebetrieb der Gemeinde gewesen. Seiner baulichen Erneuerung stand indes der Flächennutzungsplan in dem Bereich, in dem die Schönheitsfarm durch Immobilienzukäufe kontinuierlich über die Jahrzehnte gewachsen war, entgegen. Er war als „reines Wohngebiet“ festgesetzt. Ein Neubau der Schönheitsfarm, zumal in der avisierten Breite, wäre nicht zulässig. Deshalb beschloss der Gemeinderat einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Berta-Morena-Weg, Ulrich-Stöckl-Straße und Steiler Straße“ in „Sondernutzung Schönheitsfarm, Fremdenverkehrsnutzung“. Im gleichen Schritt sprach sich das Gremium für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans aus.

Vizebürgermeister Josef Lang (CSU) hatte diesen gefordert. Ein solcher brächte sowohl für die Bauwerberin den Vorteil der Planungssicherheit, als auch für die Gemeinde den Vorteil, dass die Nutzung festgeschrieben sei. Der Vizebürgermeister sagte anerkennend: „Es ist gut, dass sie eine Modernisierung des touristischen Betriebs angehen und ihn nicht in Eigentumswohnungen umfunktionieren.“

Mit dem Beschluss kann jetzt eine konkrete Planung angegangen werden. Michael Hagn (Blitz) wollte noch wissen, ob die anliegende Nachbarschaft schon eine Haltung zu den Umbauplänen der Schönheitsfarm habe. Aber diesbezüglich war der Gemeinde nichts bekannt.

