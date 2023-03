Mehr Zeit für die Rottacher Rathaus-Planung: Bis zur Bürgerversammlung liegt kein Entwurf vor - Präsentation verschoben

Von: Christina Jachert-Maier

Das alte Rottacher Rathaus soll abgerissen werden © Stefan Schweihofer

Die Pläne für Abriss und Neubau des Rathauses lassen in Rottach-Egern die Wogen hoch schlagen. Bürgermeister Christian Köck trägt dem Rechnung. Es wird neu nachgedacht.

Rottach-Egern – Der geplante Abriss ihres alten Rathauses lässt die Rottacher nicht kalt. Die Unterschriftenlisten zum Erhalt des markanten Uhrturms, ausgelegt von der neu gegründeten Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern, füllen sich schnell.

„Wir bekommen sehr viel Zuspruch“, berichtet Initiator Stefan Berghammer. Die Initiative will die Listen bis zur Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. März, in Läden und Praxen ausliegen lassen. Zu dieser Versammlung hatte Rathaus-Chef Christian Köck (CSU) eine Präsentation konkreter Neubaupläne angekündigt. Vielleicht, so Berghammer, bringe der öffentliche Protest Bürgermeister und Gemeinderat zum Nachdenken.

Besichtigungsfahrt des Gemeinderats

Das ist bereits geschehen. „Die Planung braucht mehr Zeit, die werden wir uns auch nehmen“, erklärt Köck. Weder bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. März, noch bei der Bürgerversammlung zwei Tage später werde er Neubaupläne fürs Rathaus präsentieren können. Stattdessen unternimmt der Gemeinderat am Dienstag, 21. März, eine Besichtigungsfahrt, um sich – außerhalb des Landkreises – zwei vor Kurzem errichtete Rathäuser anzusehen. Wohin die Reise führt, behält Köck für sich. Nur so viel: Es gehe um die Raumgestaltung, nicht um die Fassade.

Architekten-Vorschläge finden keine Zustimmung

Der Entscheidung vorausgegangen war eine kontroverse Debatte des Gemeinderats in nicht öffentlicher Sitzung. Wie Köck berichtet, hatten die Architekten verschiedene Varianten für die Gestaltung des Rathaus-Neubaus gezeigt. Wirklich überzeugt hatte den Gemeinderat aber keine. Darum, so Köck, werde man bei der Neubauplanung wohl noch „ein, zwei Runden drehen“. Unausgegorenes wolle er bei der Bürgerversammlung aber nicht zeigen. Dort reiße er das Thema Rathaus im Rahmen seines Gesamtberichts deshalb nur an, kündigte Köck an. Wenn vorzeigbare Pläne vorlägen, werde er dem Thema aber eine Sonder-Bürgerversammlung widmen.

Bürgerinitiative plädiert für Sanierung

„Es ist sehr viel Unruhe im Spiel“, weiß Köck. Von außen werde viel an den Gemeinderat herangetragen. Es gelte, einen kühlen Kopf zu bewahren und sorgsam zu planen. „Viele hängen an dem alten Rathaus“, meint Köck. Mit dem Neubau den Altbestand zu kopieren, könne aber auch nicht der richtige Weg sein: „Man will sich mit einem Neubau ja verbessern.“ Wichtig ist ihm, eine große Mehrheit für einen Entwurf zu gewinnen: „Alle wird man nie einfangen.“

Unterdessen wirft die Bürgerinitiative die Frage auf, ob eine Sanierung nicht doch der bessere Weg wäre, schon wegen des Klimaschutzes. Berghammer erinnert an „die graue Energie“, die in Altbauten steckt. Es geht ihm auch um die Kosten. Knapp zwölf Millionen Euro seien inzwischen veranschlagt, meint Berghammer: „Wir sollten die Kosten auf neun Millionen Euro deckeln.“