Mit Schiffen und Bussen kostenlos zu den Seefesten

Von: Stephen Hank

Nicht nur die Alphornbläser, auch die Seefest-Besucher dürfen in in diesem Jahr kostenlos Boot fahren – wenngleich auf etwas größeren Schiffen. © Archiv tp

Die Seefeste im Tegernseer Tal warten heuer mit Neuerungen auf. Erstmals dürfen die Besucher kostenlos Schiff und Bus fahren. Und es gibt bewachte Radlparkplätze.

Tegernseer Tal – Mit einer Neuerung warten in diesem Jahr die Seefeste im Tegernseer Tal auf. Während und nach der Veranstaltung verkehren im Tegernseer Tal kostenlos Pendelbusse und -schiffe. Den Seefest-Auftakt macht am Dienstag, 12. Juli, in bewährter Weise Rottach-Egern. Am Dienstag, 26. Juli, folgt Tegernsee. In Bad Wiessee gibt es heuer kein klassisches Seefest. Von 30. Juni bis 2. Juli feiert die Gemeinde stattdessen ihr 100-Jähriges als „Bad“.

Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Lange mussten die Fans der Seefeste aus nah und fern darben. Die Corona-Pandemie erzwang zwei Absagen in Folge. Nun dürfen sich die Besucher wieder auf kleine Stände, Buden und Bars entlang der Seeufer am Tegernsee sowie Vorführungen einheimischer Gruppen und jede Menge Partystimmung freuen. Großgeschrieben wird heuer das Thema Nachhaltigkeit – in Form von regionalen (Bio-) Produkten, einem Plastikverbot und stärkerer Mülltrennung. Dennoch müssen die Besucher auch auf die Feuerwerke nicht verzichten.

Letzter Bus der Ringlinie fährt um 0.10 Uhr

Und noch etwas ist neu. Erstmals bringen kostenlose Pendelbusse und -schiffe die Besucher zum Ort des Geschehens, wie die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mitteilt. So sind am Tag der Seefeste ab 17 Uhr sowohl die Ringlinien der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) als auch die Südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos. Zusätzlich fahren – ebenfalls kostenfrei – um 23 und 24 Uhr nochmals Schiffe sowie um 0.10 Uhr ein zusätzlicher Sonderbus. Auch gibt es erstmals bewachte Radlparkplätze an der Schule in Rottach-Egern und dem Medius Tegernsee (17 bis 24 Uhr).

Nähere Informationen – auch zum Programm und den Ausweichterminen – gibt es unter www.tegernsee.com/seefeste.