Jugendliche verwüsten Zimmer im Hotel Bachmair am See - Wände und Möbel mit Hakenkreuzen beschmiert

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Das Areal des Hotels Bachmair am See erstreckt sich über 18 200 Quadratmeter und umfasst Gebäude in erster und zweiter Reihe. © Thomas Plettenberg

Das legendäre Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern ist derzeit wegen Umbaus geschlossen. Im Innern haben sich offenbar Jugendliche eingenistet. Die Polizei berichtet von Verwüstungen.

Rottach-Egern - Das ehemaligen Luxushotel Hotel Bachmair am See wird derzeit umgebaut und steht aktuell leer. Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, haben sich jugendliche Täter unerlaubt Zutritt verschafft, sich dort aufgehalten und Räumlichkeiten verwüstet.

Fünf Zimmertüren aufgebrochen

Dem Polizeibericht zufolge hebelten die Jugendlichen eine rückwärtige Terrassentür des Hotels auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden insgesamt fünf Zimmertüren brachial aufgebrochen. Einen Türstock rissen die Täter wurde aus der Wand. Nach Einschätzung der Polizei dürften sich die Jugendlichen längere Zeit, beziehungsweise wiederholt in den Räumen aufgehalten haben. Die Beamten fanden Verpackungen von Süßigkeiten und Softdrinks sowie Pizzaschachteln.

Wände mit Hakenkreuzen und Schriftzug „Hitler“ beschmiert

Ganz offensichtlich feierte die Gruppe dort ihre Art von Abrissparty. Sie versprühte den Inhalt eines herumstehenden Feuerlöschers und beschmierte Wände und Möbel mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug Hitler. Auch sonst wurde Mobiliar beschädigt, teils auch zerstört. Eine Schadenssumme konnte der Polizei zufolge am Tage der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden.

Bitte um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Bereich des Hotels, vor allem auf der Rückseite aus Richtung der Gaststätte Egern51, Personen beobachtet, die sich zum Hotel Bachmaier Zutritt verschafft haben oder mit Einkaufstüten das Gelände des Hotels betreten haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Wiessee Tel 08022-9878-0