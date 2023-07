Nach der Trennung von Christian Jürgens: Ein neues Kapitel in der Überfahrt

Von: Gabi Werner

Fruchtbare Zusammenarbeit: Kochkünstler The Duc Ngo mit dem Küchenteam der Überfahrt. © Thomas Plettenberg

Das Kapitel Christian Jürgens ist geschlossen. Mit asiatischer Cross-over-Küche geht die Überfahrt derzeit neue Wege. Die Zukunft liegt in der Spitzengastronomie, sagt Hoteldirektor Vincent Ludwig.

Rottach-Egern – 15 Jahre lang war Christian Jürgens das Aushängeschild der Überfahrt in Rottach-Egern. Der 54-Jährige verhalf dem zur Althoff-Gruppe gehörenden Hotel zu einer mit drei Michelin-Sternen dekorierten Gourmetküche. Im Mai dann das abrupte Ende der Zusammenarbeit: Nach Berichten, dass Jürgens Mitarbeiter über Jahre hinweg drangsaliert und belästigt haben soll, trennte sich die Überfahrt von ihm. Im Juni wagte die Hotelgruppe mit dem Berliner Kochkünstler The Duc Ngo einen Neustart am Tegernsee. Mit Erfolg, sagt jetzt – einige Wochen später – Managing Director Vincent Ludwig. Viele Gäste seien neugierig auf die asiatische Küche. „Wir erhalten sehr viel Zuspruch.“

Überfahrt wollte nicht gleich den nächsten Sterne-Koch holen

Natürlich hat die Überfahrt nach der Causa Jürgens Gäste verloren. Das räumt Ludwig ein. Jene, die speziell wegen der Sterne-Küche nach Rottach-Egern kamen, blieben nach der Trennung von Christian Jürgens erst einmal weg. „Ein Nachfrage-Problem hatten und haben wir aber nicht“, versichert der Hotel-Chef. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, den Neustart mit einem komplett anderen Konzept anzugehen. „Wenn wir gleich den nächsten Sterne-Koch geholt hätten, wären immer Vergleiche gezogen worden“, meint Ludwig. So aber hätten die Gäste die Möglichkeit, mit „Le Duc Tegernsee/Überfahrt“ etwas noch nicht Dagewesenes auszuprobieren. Die Rede ist von japanischem Fine Dining mit nordischem Einschlag.

Hoteldirektor Vincent Ludwig © Thomas Plettenberg

The Duc Ngo: „Höchste Professionalität bei allen Beteiligten“

Das Neue musste sich allerdings beim bestehenden Küchenteam erst durchsetzen. Die Mannschaft – an eine Drei-Sterne-Küche gewöhnt – sei zunächst skeptisch gewesen, berichtet Ludwig. Ein gemeinsamer Abstecher nach Berlin zu The Duc Ngo habe einen Großteil der Belegschaft aber überzeugt. Sieben von zuvor elf Köchen aus der Ära Jürgens sind in der Überfahrt geblieben und kochen nun unter dem aus Vietnam stammenden Kochkünstler oder einem von ihm entsandten Küchenchef. Auch der 49-jährige The Duc Ngo, der mittlerweile ein ganzes Restaurant-Imperium betreibt, äußert sich begeistert über die Zusammenarbeit mit dem Überfahrt-Team: Sie sei inspirierend. „Bei allen Beteiligten trifft höchste Professionalität auf absolute Passion.“ Er freue sich auf die nächsten Monate.

Hoteldirektor: Spitzengastronomie ist in DNA der Althoff-Hotels verankert

Doch was kommt danach? Die Zeit von The Duc Ngo hatte die Überfahrt lediglich als vorübergehendes Gastspiel deklariert. „Wir wollen uns neu aufstellen und hinterfragen“, sagt Ludwig über das künftige Konzept des Gourmet-Restaurants. Er macht aber auch deutlich: „Die Spitzengastronomie ist in der DNA von Althoff-Hotels fest verankert.“ Um das weiterhin bieten zu können, klopfe man derzeit den Markt nach aufstrebenden Talenten ab. Der Hoteldirektor schließt aber nicht aus, dass darüber hinaus auch die asiatische Küche von The Duc Ngo noch eine längere Zukunft in der Überfahrt hat. Warum etwas einstampfen, das gefällt? Auch mit diesem Konzept sei es möglich, einen Stern zu erkochen, sagt Ludwig.

Über die langen Jahre mit Christian Jürgens sagt der Direktor: „Wir haben viel erreicht.“ Doch das Kapitel sei zu Ende, nun sei es an der Zeit, ein neues zu schreiben.

Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Jürgens dauern an

Wie es für Jürgens selbst weitergeht und welche Konsequenzen die schweren Belästigungsvorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern haben werden, ist unterdessen weiterhin offen. Die Vorermittlungen durch die Staatsanwaltschaft dauern weiterhin an. „Ein Ermittlungsverfahren wurde bislang nicht eingeleitet“, lässt die Staatsanwaltschaft München II auf Nachfrage wissen.

