Nach Hunde-Attacke auf Fuchs: Jäger im Kreis Miesbach verurteilen „Ignoranz und Tierquälerei“

Von: Gabi Werner

Wegen seiner schweren Verletzungen musste der Fuchs vom zuständigen Jäger erlöst werden. Drei Hunde hatten das Tier in Unterwallberg attackiert. © Tierschutzverein

Die tödliche Attacke von drei frei laufenden Hunden auf einen Fuchs bewegt auch die Jäger im Landkreis Miesbach. Die Kreisgruppe des Jagdverbands hat jetzt klar Position gegen die Halterin bezogen.

Rottach-Egern – Der Vorfall in Unterwallberg (Rottach-Egern), bei dem drei frei laufende Hunde einen jungen Fuchs schwer verletzt hatten, lässt auch den Jägern im Landkreis Miesbach keine Ruhe. In einer Pressemitteilung verurteilt die Kreisgruppe im Bayerischen Jagdverband (BJV) einen solch „verantwortungslosen Umgang mit der Natur und den Wildtieren aufs Schärfste“. Bemerkenswert: Die Kreisgruppe unter ihren Vorsitzenden Wolfgang Mayr und Franz Maier (Stellvertreter) solidarisiert sich hier uneingeschränkt mit dem Tierschutzverein Tegernseer Tal. Dieser hat Strafanzeige erstattet und die Untere Jagdbehörde am Landratsamt eingeschaltet. Die Behörde prüft, ob die Halterin der Hunde – wie sie selbst behauptet – tatsächlich im Besitz eines Jagdscheins ist und ob ihr von dieser Seite her Konsequenzen drohen. Die Jäger finden deutliche Worte: „Für diese Art der Ignoranz und Tierquälerei darf es kein Pardon mehr geben.“

Fuchs musste durch Jäger von seinem Leiden erlöst werden

Die Kreisgruppe war durch einen ihrer Jäger, der als zuständiger Jagdschutzbeauftragter von einer Zeugin verständigt worden war, in den Vorfall involviert. Vor Ort habe der Kollege feststellen müssen, „dass der zerbissene Fuchs, der sich über das Feld schleppte, zu schwer verletzt war und nur der erlösende Fangschuss seinem Leiden ein Ende bereiten konnte“.

Hundehalterin war in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen

Wie zuvor der Tierschutzverein, berichtet die BJV-Kreisgruppe, dass die verantwortliche Hundehalterin in der Vergangenheit mehrfach aufgefordert worden sei, ihre Jagdhunde anzuleinen – zumal in Rottach-Egern für Hunde dieser Größe eine Leinenpflicht herrsche. Sie habe die Ermahnungen aber stets ignoriert. „Die Abrufbarkeit und der Grundgehorsam solch großer Hunde ist, gerade aus jagdlicher Sicht, eine Grundvoraussetzung.“ Sollte dies nicht gegeben sein, bleibe nur die Leine als Alternative.

Jäger hatten selbst den Tierschutzverein Tegernseer Tal eingeschaltet

Über die Hunde-Attacke hatte die Kreisgruppe selbst den Tierschutzverein informiert – ein Schritt, mit dem man klar Position beziehen wolle, heißt es in der Mitteilung. Die Kreisgruppe macht zudem deutlich, dass Hunde grundsätzlich nichts auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Wiesen verloren hätten. „Die Verunreinigung von Futtermitteln kann schwere Krankheiten bei Rindern, Pferden, Schafen und Ziegen hervorrufen.“ Zuletzt betonen die Jäger, dass es Glück im Unglück gewesen sei, dass es sich bei dem Fuchs nicht um ein Muttertier gehandelt habe. „Sonst wäre es für die allein gebliebenen Jungtiere der sichere Hungertod gewesen.“

