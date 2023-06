Nach Sturz mit Pedelec: Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus

Für einen jungen Münchner endete ein Ausflug mit dem Pendelec am Samstag im Unfallkrankenhaus in Murnau.

Vermutlich zu schnell ist ein Münchner am Samstag mit seinem Pedelec die Wallbergstraße in Rottach-Egern bergab gefahren. Laut Polizei Bad Wiessee stürzte der 28-Jährige alleinbeteiligt um kurz nach 17 Uhr. Da er keinen Helm trug, erlitt er Schädelverletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Radler in die Unfallklinik Murnau.

