Nach Wegfall von Festwiese: Rosstag in Rottach-Egern mit völlig neuem Konzept

Der Rosstag in Rottach-Egern bekommt ein völlig neues Konzept – und er findet künftig an anderer Stelle statt. Die Neuausrichtung war keine freiwillige Sache, wie der Bürgermeister jetzt erklärt.

Rottach-Egern – Der Rosstag ist seit jeher eng mit Rottach-Egern verbunden: Hier wurde er von dem Rossnarrischen Thomas Böck einst gegründet, und hier feierte er im vergangenen Sommer sein 50. Jubiläum. Doch wie jetzt öffentlich wurde, geriet das traditionsreiche Pferdefest im Herbst vergangenen Jahres stark ins Wanken.

Hier finden Sie einen Bericht und viele Bilder vom Jubiläums-Rosstag im vergangenen Jahr

Der Eigentümer der Festwiese in Enterrottach, wo bisher das finale Schaufahren über die Bühne ging, tat kund, seine Wiese nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Den Grund dafür kennt Bürgermeister Christian Köck (CSU) bis heute nicht, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt. „Ich habe noch meinen Stellvertreter als Vermittler geschickt, aber der Grundbesitzer war nicht mehr umzustimmen“, berichtet er. Damit stand die Gemeinde vor einem gewaltigen Problem – und der Rosstag beinahe vor dem Aus.

Absage des Rosstags kam für den Bürgermeister nicht in Frage

Aus seiner Verärgerung über die plötzliche Vertragskündigung macht der Rathaus-Chef keinen Hehl. Er sagt aber auch: „Nach der Schockstarre und dem ersten Grant wollte ich positiv nach vorne schauen.“ Eine Absage des Rosstags – und sei es nur für dieses Jahr – sei für ihn nicht in Frage gekommen. Also habe man in den zurückliegenden Wochen „viel Hirnschmalz“ investiert, um eine Alternativlösung zu finden. Aus den Reihen der Rathaus-Mitarbeiter sei schließlich der Vorschlag gekommen, der nun im Gemeinderat und von allen Beteiligten für gut befunden und abgesegnet wurde.

Demnach startet der Rosstag am 30. August – wie gewohnt – in der Seestraße. Der Zug der Gespanne und Reiter mündet aber nicht mehr in Enterrottach, sondern am gemeindeeigenen Gelände beim Kutschenmuseum. Dort wird laut Köck für die Besucher ein Veranstaltungsgelände mit Bewirtung, Ausschank, Bar und Musik aufgebaut. Die Teilnehmer des Zuges sollen langsam über die Feldstraße und die Dr.-Mohr-Straße an den Zuschauern vorüberziehen und in bewährter Weise von den Moderatoren vorgestellt werden.

Ein Schaufahren wird es beim Rosstag nicht mehr geben

Ein Schaufahren im bisherigen Sinne – das bleibt ein Wertmustropfen – wird es aber nicht mehr geben. Die benachbarte Oswaldwiese wäre dafür in Frage gekommen, meint Köck. Doch da habe der Pächter nicht mitgespielt. Auch ein Verschiebetermin ist für den Rosstag künftig nicht mehr vorgesehen. Kann er auf den ersten Anlauf nicht stattfinden, fällt er aus.

Nach Rosstag-Ausfall: Bergwacht trommelt für Spenden

Der Zug wird künftig eine neue Route nehmen und damit auch nicht mehr an der Rosskapelle vorbei führen. Stattdessen wird die Pferdesegnung an einem Altar beim Bauernhof zum Dersch in Ellmau stattfinden. Vorteil der neuen Route: Die Sonnenmoosstraße bleibt vom Zug unberührt und kann für einen Besucher-Shuttle genutzt werden. „Wir wollen die Wiese beim Museum weitestgehend autofrei halten“, sagt Köck, der zuversichtlich ist, dass der Rosstag mit diesem Konzept eine Zukunft hat.

Bergwacht erleichtert, dass es mit dem Rosstag weitergeht

Erleichtert, dass es mit der Großveranstaltung weiter geht, zeigte sich auch Adi Boemmel, Chef der Bergwacht-Bereitschaft am Tegernsee. Für sie ist der Rosstag die wichtigste Einnahmequelle, denn die Ehrenamtlichen erhalten einen Anteil aus dem Festzeichen-Verkauf und übernehmen einen Großteil der Bewirtung. „Das wird eine super Sache dort hinten“, meint Boemmel mit Blick auf den neuen Standort. Er sei dankbar, dass die Gemeinde so schnell eine Lösung gefunden habe. „Wir sind auf diese Einnahmen angewiesen.

Auch das könnte Sie interessieren: Rosstag in Rottach-Egern: Der große Tag des herzoglichen Rosserers

gab