Rottacher Rektorin geht in Ruhestand - Nachfolger steht fest

Die Grund- und Mittelschule in Rottach-Egern bekommt eine neue Leitung: Nachdem Katrin Brück (65) zum Ende des Schuljahres ihren Ruhestand antritt, musste ein Nachfolger gefunden werden. Es ist kein Unbekannter.

Rottach-Egern - Zum Ende des Schuljahres verabschiedet sich Katrin Brück (65), seit 2013 Rektorin der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern, in den Ruhestand. Über 40 Jahre war die Pädagogin an verschiedenen Schulen im Landkreis tätig. Nun steht auch ihr Nachfolger in Rottach-Egern fest: Die Schulleitung übernimmt der 55-jährige Ulrich Throner, der Brück bereits drei Jahre lang als Konrektor zur Seite stand. „Wir haben immer auf Augenhöhe zusammengearbeitet, ich kann mir keinen besseren Nachfolger vorstellen“, sagt Brück.

Wer zum neuen Schuljahr die Stelle des Konrektors übernimmt, ist unterdessen noch unklar. Brück hofft jedoch inständig, dass die Stelle nahtlos wieder besetzt wird. „Es wäre fatal, wenn an einer so großen Schule diese Stelle vorerst vakant bleiben würde.“

