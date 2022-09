„Erinnerungsstücke an eine außergewöhnliche Frau“: Nachlass von Gertraud Gruber wird versteigert

Von: Gabi Werner

Gertraud Gruber liebte die schönen Dinge des Lebens. Der Nachlass der verstorbenen Ehrenbürgerin Rottach-Egerns wird nun in einem Auktionshaus offeriert. © Privat

Der Name Gertraud Gruber ist eng mit dem Begriff Schönheit verbunden. Der Nachlass der im März verstorbenen Unternehmerin wird nun in einem Auktionshaus in München versteigert.

Rottach-Egern – Im Alter von 100 Jahren ist die Schönheitspionierin und Rottacher Ehrenbürgerin Gertraud Gruber im März dieses Jahres verstorben. Nun kommt der Nachlass der Unternehmerin unter den Hammer. Es seien „die schönen Dinge des Lebens“, die den Alltag Gertraud Grubers zu einem Besonderen machten, die hier offeriert würden, heißt es von Seiten des Münchner Auktionshauses Ursula Nusser, wo der Nachlass am Dienstag, 20. September, zum Aufruf kommt.

Heiligenfiguren, Möbel und Gemälde Grubers werden versteigert

Neben den „schönen Dingen“ hätten auch Spiritualität und der Glaube zum Leben der berühmten Rottacherin gehört, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionshauses. Dies spiegle sich in den zu versteigernden Objekten wider. So befänden sich Ikonen, Heiligenfiguren, ein Reliquienkreuz, Klosterarbeiten und Votivherzen im Angebot. Daneben werden Möbel wie beispielsweise ein Bauernschrank und eine Irschenberger Kommode sowie Gemälde versteigert.

Auktionshaus: Erinnerungsstücke werden ab 50 Euro angeboten

Hier, so das Auktionshaus, bestehe die Möglichkeit, „ein Erinnerungsstück an diese außergewöhnliche Frau und herausragende Persönlichkeit zu erwerben“. Unter den zu versteigernden Gegenständen befänden sich bereits Stücke ab 50 Euro. Der Erlös komme – ganz im Sinne der zeitlebens wohltätig engagierten Verstorbenen – sozialen Zwecken zugute.

Die Versteigerung beginnt um 15 Uhr in dem Auktionshaus in der Nymphenburger Straße 86. Der Katalog ist ab 10. September online auf www.nusser-auktionen.de abrufbar.

